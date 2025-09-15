Infern pentru Dinamo în deplasarea de la Petrolul Ploieşti: “Cu siguranţă va fi un stadion plin pentru derby!”

Fotbalul românesc revine după Petrolul Ploiești – Dinamo este unul dintre cele mai așteptate meciuri din această etapă, iar președintele prahovenilor anunță un stadion plin.

„Ilie Oană” va fi plin la Petrolul – Dinamo! Claudiu Tudor a făcut anunțul

Petrolul Ploiești a adunat foarte puține puncte în primele opt etape de SuperLiga României, iar

Prahovenii speră să fie împinși de la spate și de suporteri, iar Claudiu Tudor a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că stadionul „Ilie Oană” va fi plin contra rivalilor de la Dinamo:

„Cu siguranță va fi un stadion plin. În ultimele trei zile au fost puse în vânzare pachete care includ și biletele pentru meciul cu Rapid. Pentru fanii celor de la Dinamo oferim 750 de bilete”, a spus Claudiu Tudor la FANATIK SUPERLIGA.

Președintele Petrolului a anunțat obiectivul echipei: „Trebuie să evităm ultimele patru poziții”

După un început foarte slab de campionat, petroliștii au ca obiectiv principal evitarea retrogradării, în contextul în care echipa se află în acest moment pe locul 14, cu doar șase puncte în clasament:

„Primul nostru obiectiv este să evităm ultimele patru locuri din clasament și suntem convinși că se va întâmpla acest lucru. Din punct de vedere financiar ne-am mai liniștit, ne-am mai achitat de datorii față de jucători, săptămâna viitoare vor primi și salariul, din punctul ăsta de vedere lucrurile sunt ok.

Am făcut un lot bun, am adus jucători și sunt convins că vor veni, cu ajutorul lui Dumnezeu, și rezultatele!”, a explicat Claudiu Tudor, în direct la FANATIK SUPERLIGA.