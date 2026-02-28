Infidelitatea Emmei Răducanu taxată dur: „Are o lipsă de loialitate aproape nesănătoasă! ”

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu continua să fie subiect de presă, deși rezultatele sale sportive sunt modeste. Ea a făcut istorie la vârsta de 18 ani, când a dat peste cap turneul de la Wimbledon, ajungând în optimile ediției din 2021 din anonimat, iar apoi a câștigat US Open, într-o manieră uluitoare.

Emma Răducanu este acuzată de lipsă de stabilitate

Așa s-a format cartea ei de vizită la nivel mondial, dar nimeni nu-și închipuia că boom-ul sportiv se va multiplica exponențial,

Spaniolii de la El Mundo Deportivo au analizat situația Emmei Răducanu, la aproape cinci ani de la singurul ei success în WTA și au ajuns la o concluzie clară: este un personaj instabil!

Catalogarea area la bază două criterii: imposibilitatea ei de a avea constanță în rezultate, prin prestații solide, și lipsa unei coeziuni cu antrenorii pe care îi schimbă ca pe șosete.

Britanica a semnat un contract pentru 3,5 milioane de dolari pe an

„A ajuns peste noapte, regină. Campioană a US Open, venind din calificări, jucând în afara top 100 mondial. O vedetă, curtată de marile branduri multinaționale, solicitată la fiecare eveniment relevant.

Continuă să fie un fenomen de masă, însoțit de tinerețe, imagine și spontaneitate. Tocmai a semnat cu Uniqlo, ca înlocuitor pentru Nike, așa cum a făcut elvețianul Roger Federer la vremea sa. Estimările indică un contract de 3,5 milioane de dolari pe an, plus bonusuri pentru rezultate.

US Open 2021 rămâne singurul său titlu profesionist. La 23 de ani, clasată pe locul 25 în lume (a fost pe locul 10), păstrează flacăra adevăratelor sale calități din tenis. Are talent, deși îi este greu să-l canalizeze”, scriu ibericii.

Absența loialității ei este nesănătoasă

Spaniolii o critică apoi pentru relațiile cu antrenorii săi, taxând lipsa de loialitate față de aceștia.

„Instabilitatea este atestată de infidelitățile sale nebunești cu antrenorii mereu expuși. Este o lipsă de loialitate aproape nesănătoasă. Distruge tehnicienii. Emma Raducanu îi arde mai mult decât de obicei.

Sunt o duzină de victime. Cel mai recent, spaniolul Francis Roig, cu care ea însăși a anunțat o discrepanță de concepte după o înfrângere timpurie la Australian Open. Prestigiosul antrenor catalan, mult timp în echipa lui Rafa Nadal, a dorit să facă o schimbare profundă a abordării tenisului britanicei, dar s-a ciocnit de graba și nesiguranțele echipei sale. A durat șase luni relația lor profesională.

Slovacul Vlado Platenik avusese o situație și mai gravă înainte, fără să depășească un mandat de 14 zile. Emma Raducanu a devenit faimoasă la Wimbledon 2021, avându-l ca antrenor pe Nigel Sears. L-a concediat câteva săptămâni mai târziu, așa cum s-a întâmplat cu înlocuitorul său, Andrew Richardson, deși s-a bucurat de gloria succesului la US Open.

Germanul Torben Beltz, rusul Dmitry Tursunov, germanul Sebastian Sachs, unul dintre mentorii săi de la academie, englezul Nick Cavaday. Iar în vremuri de criză, un alt britanic, Mark Petchey, care a lucrat deja cu ea în 2020, la care a participat câteva luni în 2025.

Petchey o va ajuta pe Raducanu la următorul WTA 1000 de la Indian Wells, dar fără vreun pact pentru viitor. Lucrează ca și comentator TV și a fost mereu dispus să colaboreze cu Emma, care spune că nu are nicio urgență în a căuta un nou antrenor permanent. Va primi sfaturi de la Petchey la antrenamente, în boxa ei va sta sparring-ul, Alexis Canter ”, încheie sursa citată.

Emma Răducanu a fost luna trecută la Cluj, jucând la turneul Transylvania Open. Ea a ajuns în finală, unde a fost învinsă de Sorana Cîrstea. Emma s-a declarat încântată de revenirea în România, dar a dezvăluit că nu a vizitat prea mult orașul din Ardeal, deoarece era foarte frig și s-a temut să nu răcească.