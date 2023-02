Înfiorător! Un fost jucător al lui Chelsea e blocat sub dărâmături după teribilul cutremur din Turcia!

Un în această dimineață. Seismul, urmat de o replică puternică, a fost resimțit în întreaga regiune, dar și în Siria și Liban. Iar numărul victimelor raportate crește de la o oră la alta.

Ieri, în runda cu numărul 23 din prima ligă turcă, Christian Atsu își trecea în cont prima sa reușită pentru Hatayspor. Club pentru care evoluează din vară, atunci când a venit de la Al-Raed.

Un gol venit în minutul 90+7 al întâlnirii cu Kasimpasa. Și cu atât mai important cu cât a fost cel cu care echipa sa s-a impus la limită, 1-0, permițându-i să iasă din zona retrogradării.

În această dimineață însă, a venit dezastrul. Un , care a zguduit centrul Turciei la ora locală 4:17. Și a fost urmat de o replică puternică doar câteva minute mai târziu.

Cutremurul a lovit puternic în Kahramanmaras, localitatea în care-și are sediul Hatayspor. O mulțime de clădiri s-au prăbușit, prinzând oamenii sub dărâmături.

Între aceștia, fostul internațional ghanez, Atsu (60 de meciuri și 10 goluri la națională), dar și directorul sportiv al clubului Taner Savut. Cei doi .

Thoughts and prayers with 🇬🇭Christian Atsu, who is reportedly among thousands of people left under the rubble of a devastating earthquake in Turkey

— George Addo Jnr (@addojunr)