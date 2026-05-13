Inflația a explodat, iar România e în recesiune. Politicienii dau vina pe Guvernul Bolojan. Economiștii îi contrazic. „E o boală veche!”

ADVERTISEMENT

Vorbim din nou despre o inflație crescută. Institutul Național de Statistică (INS) vine iar cu vești proaste. Dacă în urmă cu o lună vorbeam de o inflație care se apropia de 10%, acum vorbim de una ce a trecut pragul și s-a apropiat de 11%. La scurt timp după publicarea datelor, unii politicieni s-au grăbit să critice și să arate cu degetul spre Guvernul Bolojan. Economistul Adrian Negrescu a comentat pentru FANATIK situația actuală. Vine cu vești proaste, dar și bune.

Inflația continuă să crească. România, în recesiune

Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, comparativ cu aprilie 2025. Acesta este cel mai ridicat nivel din ultimele luni, urma majorării prețurilor la energie, combustibili și servicii. În același timp, PIB-ul a scăzut cu 0,2% față de al patrulea trimestru din 2025, se arată în datele publicate de INS. Indicele prețurilor de consum a fost de 100,84% în aprilie față de martie, ceea ce înseamnă o creștere lunară a prețurilor de 0,84%.

ADVERTISEMENT

De asemenea, rata inflației de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%.Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) a fost 9,0%.

Produsul intern brut al României a scăzut a scăzut în primul trimestru al acestui an comparativ cu trimestrul anterior, dar și comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025. Datele INS mai arată și o deteriorare a evoluției economice la începutul acestui an. Se indică o scădere economică de 1,5% în primul trimestru din acest an, după scăderea de 1,5% în ultimul trimestru din 2025 pe serie brută ajustată sezonier. Astfel, România a intrat în recesiune.

ADVERTISEMENT

Economiștii explică: cum s-a ajuns aici?

În acest context, FANATIK a discutat cu economistul Adrian Negrescu. Acesta a subliniat că inflația a depășit 10% din cauza scumpirilor masive la energie, gaze și carburanți. De asemenea, a menționat că au fost care, automat, au dus și la creșterea prețurilor pentru servicii și pentru produsele nealimentare. Expertul vine, totuși, cu o veste bună.

ADVERTISEMENT

„Singura veste bună este că alimentele nu se mai scumpesc la fel de rapid. Pentru că puterea de cumpărare a scăzut, oamenii cumpără mai puțin. Astfel, comercianții au oprit scumpirile de teamă că vor rămâne cu marfa nevândută. Faptul că oamenii cumpără mai puțin acum este un fenomen normal. În ultimii ani, consumul a fost menținut artificial la un nivel ridicat prin creșteri de salarii și pensii care nu aveau o bază economică reală. Acum, acea bulă s-a spart, iar economia se ajustează”, ne-a spus Adrian Negrescu.

ADVERTISEMENT

Ce ne așteaptă în perioada următoare și când ar putea scădea inflația?

Economistul Adrian Negrescu susține că situația nu se va îmbunătăți în perioada următoare, ci din contră: , cel puțin până în vară. Cu toate acestea, vine și cu vești ceva mai bune. Inflația ar putea scădea în toamnă, însă cu niște condiții.

„Prețurile vor continua să crească cel puțin până la vară. În luna mai, inflația ar putea ajunge chiar la 11%, deoarece firmele abia acum încep să includă în prețuri facturile mult mai mari la gaze și noile tarife la carburanți. Situația se va îmbunătăți abia din toamnă. Atunci, inflația ar putea scădea la 5-6%, cu șansa de a ajunge la 4% până la finalul anului 2026 (conform estimărilor BNR). Totuși, acest scenariu optimist va deveni realitate doar dacă petrolul și gazele nu se vor scumpi din nou, iar statul nu va mai crește taxele, în special TVA-ul”, a mai precizat Adrian Negrescu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Politicienii dau vina pe Guvernul Bolojan

La scurt timp după publicarea datelor, unii politicieni s-au înghesuit cu critici și arată cu degetul spre Guvernul Bolojan. Printre ei se află și președintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Să guvernezi cu trei trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5% la aproape 11%, aceasta este marea reformă a lui Bolojan! Ca să explic: înseamnă să te culci sănătos și să te trezești mort…din punct de vedere economic”, este mesajul postat de Grindeanu.

Și fostul premier Victor Ponta a reacționat la datele INS. „Se audeeeee? Alooooo! Arde casa!!!! Haideți cu Guvernul — dar cu unul care știe economie, nu doar PR! Deci NU le-a fost bine românilor în 2026 nici până la moțiunea de cenzură — doar „propagandiștilor” le este bine mereu, pentru că ei câștigă în euro, fac cumpărături în străinătate și nu plătesc impozite!”, a scris Ponta pe Facebook.

Și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu a comentat situația. Acesta a afirmat că aceste date „confirmă eşecul guvernului Bolojan şi motivele pentru care AUR a anunţat încă de acum două luni intenţia de a depune moţiune de cenzură”. El acuză că s-a ajuns aici din cauza politicilor economice promovate de coaliție.

„13 mai 2026, ziua în care am anunţat, cu două luni în urmă, că am fi depus moţiunea de cenzură. De ce? Pentru că astăzi economia îi dă guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere din politică, din 2010 încoace: al treilea trimestru de scădere economică, confirmat de Institutul Naţional de Statistică; scăderea cu 1,7% a economiei în trimestrul I 2026 faţă de trimestrul I 2025; accelerarea ratei inflaţiei anualizate la 10,7% şi scăderea producţiei industriale cu peste 2% în trimestrul I 2026 faţă de trimestrul I 2025. Este imaginea unei crize economice nemaiîntâlnite din 2010. Este rezultatul politicii economice a guvernului PSD-PNL-UDMR-USR, guvern condus de Ilie Bolojan”, a afirmat Petrişor Peiu.

Adrian Negrescu: „E o boală veche”

Economistul Adrian Negrescu îi contrazice pe politicienii care dau vina strict pe Guvernul Bolojan, spunând faptul că am ajuns în această situație din cauza unor decizii proaste luate cu mai mult timp înainte.

„Recesiunea era inerentă. Era de așteptat să plătim costul huzurului electoral, al politicilor de tipul ‘mă doare în pix de deficit’. Trei trimestre consecutive de scădere economică, inflație de peste 10% – sunt simptomele evidente ale bolii de care suferă România și care datează încă dinainte de Bolojan. Să nu uităm că, în perioada domnului Ciolacu, România a mai fost în recesiune tehnică după ce două trimestre la rând economia s-a contractat cu toți banii aruncați din elicopter de premierul de la acea vreme”, a menționat expertul.

Mai mult decât atât, Negrescu ne liniștește și precizează că nu suntem într-o criză majoră din punct de vedere economic și suntem într-o recesiune „destul de soft”.

„E o boală veche care s-a accentuat și acum își arată toate efectele negative. E important de spus că nu suntem într-o criză majoră din din punct de vedere economic. Nu avem sute de mii de români fără locuri de muncă, zeci de mii de firme închise peste noapte, mii de oameni în incapacitatea de a-și plăti creditele cum a fost în 2010. Suntem într-o recesiune destul de soft, dovadă că marile companii de impact din economie și-au adaptat activitatea și sunt mai reziliente. Din toamnă probabil vom vedea și primele semne de revenire economică”, a mai punctat economistul Adrian Negrescu pentru FANATIK.