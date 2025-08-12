News

Inflația din România, în continuă creștere. Cu cât s-a scumpit prețul la energia electrică

Inflația din România a crescut simțitor în luna iulie față de anul trecut, iar printre scumpiri se numără energia electrică
Raluca Alexe
12.08.2025 | 12:49
Inflatia din Romania in continua crestere Cu cat sa scumpit pretul la energia electrica
Prețul la energia electrică s-a scumpit masiv în ultima lună / sursa: colaj Fanatik, Freepik

Scumpirile fac ca nivelul de trai să scadă și asta se întâmplă din cauza inflației din România care este într-o continuă creștere și afectează, printre altele, și prețul la energia electrică. Acesta a crescut cu aproape 63% odată cu liberalizarea pieței.

Inflația din România, în continuă creștere

Rata anuală a inflației în luna iulie a urcat la aproape 8%, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Potrivit Institutului Național de Statistică, și inflația din luna iunie 2025 a crescut până la 5,7%, prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

„Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 5,8%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 7,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) a fost 5,3%”, arată datele INS.

Bazată pe indicele armonizat al prețurilor de consum, rata anuală a inflației în luna iulie 2025, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 6,6%. Rata medie a modificării prețurilor produselor și serviciilor în ultimele 12 luni, față de cele 12 luni anterioare, a fost 5,4%, procent bazat pe calculul indicelui armonizat al preţurilor de consum.

Care este acum prețul la energia electrică

Aceste procente se văd direct în prețurile de la raft. Potrivit INS, produsele alimentare. s-au scumpit cu 7,67%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 0,39% faţă de iunie 2025. De remarcat este faptul că cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete (39,74%). Interesant este faptul că, într-un context de majorări ale prețurilor, zahărul s-a ieftinit 3,08%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024.

Produsele nealimentare s-au scumpit și ele cu 8,18%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 5,06%, faţă de iunie 2025. Dintre acestea, cel mai mult s-a scumpit prețul la energia electrică. Această modificare care afectează atât consumatorii casnici, cât și pe afaceriști, pe întreg lanțul de producție, distribuție, aprovizionare și vânzare, este cauzată nu doar de creșterea ratei inflației, ci si de liberalizarea pieței de energie. Astfel, electricitatea s-a scumpit cu 62,97%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 61,57% faţă de iunie 2025.

În ceea ce privește mărfurile nealimentare, acestea au suferit o majorare de preț de 7,33%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 1,01% faţă de iunie 2025. La această categorie, cea mai mare scumpire a fost la transportul CFR (16,92%), serviciile de igienă și cosmetică (14,06%), raportată la iulie 2025 faţă de iulie 2024.

