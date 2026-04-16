Inflația lovește din nou: tot mai aproape de 10%! Economist: „Această clasă politică nu vrea să facă reforme”

ADVERTISEMENT

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat marți, 14 aprilie, faptul că rata anuală a inflației a ajuns și mai aproape de 10% în luna martie. Creșterea se poate observa luând datele din luna precedentă, adică februarie. Astfel, serviciile, mărfurile alimentare și nealimentare s-au scumpit și ele. Ce spun economiștii

Inflația, tot mai aproape de 10%

Potrivit datelor anunțate de INS, rata anuală a inflației a crescut la 9,87% în martie, de la 9,31% în februarie. Astfel, serviciile s-au scumpit cu 11,05%, mărfurile nealimentare cu 10,89%, iar mărfurile alimentare cu 7,67%. „Indicele preţurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026 a fost 100,78%. Rata inflaţiei de la începutul anului (martie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 2,3%.

ADVERTISEMENT

Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 – martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 – martie 2025) a fost 8,5%”, precizează reprezentanții INS.

Economist: „Clasa politică nu vrea să facă reforme”

FANATIK a discutat pe aceste date cu economistul Radu Nechita. Acesta a declarat că este destul de dificil să se facă prognoze într-un „domeniu în care există foarte mult arbitrar”. Cu toate acestea, expertul a pus accent pe faptul că noi trebuie să înțelegem că inflația este cauzată de creșterea mai rapidă a masei monetare decât creșterii producției.

ADVERTISEMENT

„Dacă de mâine vine cineva, altcineva, nu Mugur Isărescu, și spune: ‘Am înțeles greșeala pe care am făcut-o. Am avut o politică monetară mult prea acomodantă cu incontinența fiscală a Guvernului. Am emis și am finanțat și am menținut dobânzile artificial scăzute. Am menținut cursul euro artificial ridicat, totul ca să iasă Guvernul bine în poză și să se reînnoiască mandatele. Ei, din acest moment nu mai facem așa ceva. Vom intra într-o politică monetară în care, într-adevăr, vom urmări stabilitatea prețurilor, vom mări masa monetară în măsura în care crește economia și politica fiscală să o facă Guvernul fără combustibil iluzoriu, fără droguri printate de la BNR’. În momentul respectiv poate exista o schimbare în așteptări și dacă vorbele acestea sunt și urmate de fapte, ridicarea ratei dobânzii în așa fel încât cei care nu produc, cei care trăiesc pe datorie, datornicii, să pună mâna la portofel și nu cei care sunt creditorii și care sunt păcăliți de decenii de o politică monetară în care frecvent avem rate ale dobânzii real negative, adică sub inflație, da, atunci putem să controlăm această inflație”, a declarat economistul Nechita.

ADVERTISEMENT

În același timp, expertul susține că România asistă în fiecare lună la o lecție de economie monetară, de teorie economică. Acesta explică faptul că asta se întâmplă atunci când . Mai mult decât atât, expertul subliniază faptul că și mai știe că această clasă politică nu vrea să facă reforme.

ADVERTISEMENT

„Vedem ce se întâmplă cu un guvern cheltuitor. Banca Națională emite mai multă monedă ca să extragă impozitul inflației și să ajute indirect guvernul, care este cel mai mare datornic din țară. Și am văzut acest lucru de 35 de ani și vom vedea în următorii 35 de ani dacă nu înțelegem elementele de bază ale teoriei cantitative a banilor. Eu nu mă îndoiesc de competența și de capacitatea celor decidenților de la BNR. Eu ce spun este că ei știu foarte bine ce fac și fac acest lucru dintr-un calcul de reînnoit mandate. Probabil ei știu foarte bine că această clasă politică nu vrea să facă reforme. Atunci, dacă nu vrei să faci reforme, e mai simplu să trăiești ca un drogat din inflație. Sunt țări care au trăit drogate de inflație decenii la rând”, a mai completat Radu Nechita pentru FANATIK.

Astfel, profesorul susține că problema principală, rădăcina problemei este sistemul statal care este viciat prin construcție, este inerent inflaționist și totul depinde de bunăvoința și de profesionalismul autorităților politico-monetare și de gradul lor de independență.

ADVERTISEMENT

Cum simte omul de rând creșterea inflației?

Întrebat despre cum simte un om de rând creșterea inflației, profesorul Radu Nechita susține că omul de rând resimte deja cifrele confirmate de INS. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează, economistul a explicat că atunci când se publică aceste statistici este ca și cum ar informa cetățeanul că i-a căzut o cărămidă în cap, după ce a fost deja lovit.

„Cam asta înseamnă comunicatul. Și informații despre câte grame avea cărămida. Cărămida avea exact atâtea grame. Bun, omul va ști cu precizie mai mare că a fost mai mult de 10 sau mai puțin de 10, dar el a fost deja buzunărit de inflație, a suportat acest lucru, pentru el este old news acel comunicat. Aflăm cât grea a fost piatra care ne-a căzut în cap”, a mai susținut expertul.

Ce se întâmplă cu românii care au credite

În acest caz, profesorul, economistul Radu Nechita ne-a explicat că cei care au luat credite cu dobândă fixă vor fi cei mai avantajați pentru o perioadă de timp și nu sunt afectați de acest fenomen, însă calculele și le vor face după ce expiră acea perioadă. „De îndată ce expiră perioada de dobândă fixă, vor constata cât va fi dobânda pe piață atunci, în acel moment. Și dacă dobânda va fi mai mare decât rata cu care au semnat contractul, vor constata că rata este mai mare. Cei care au luat cu dobândă variabilă, aici depinde de situații. Dobânda care este controlată de banca centrală este dobânda pe termen scurt. Dobânda pe termen lung nu poate fi controlată de Banca Centrală”.

Cu toate acestea, profesorul Radu Nechita avertizează: „Dacă inflația continuă, nu are cum să le fie mai ușor românilor”. Cu toate acestea, puțin mai avantajați sunt cei care au luat credit în valută. „Sigur că da, dobânda pe care o plătesc ei, același raționament cu dobândă fixă, dobândă variabilă, doar că în cazul creditelor în valută, precum cele în euro franci elvețieni sau dolari, rata dobânzii este un pic mai mică, pentru că prima de inflație este mai mică. Și acele monede sunt inflaționiste, dar nu în halul în care este leul. Deci dobânda este mai mică și atunci plătesc dobânzi mai mici la creditele luate, dar, atenție, creditele sunt în valută”.