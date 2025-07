“Inflația va exploda!” Avertismentul sumbru al economiștilor după măsurile fiscale anunțate de Guvernul Bolojan

Economiștii lansează un avertisment dur . Potrivit specialiștilor, rata inflației va exploda și stabilitatea economică va fi afectată.

Ce se va întâmpla cu rata inflației după pachetul de măsuri fiscale anunțat de Guvernul Bolojan

Adrian Codirlașu, președintele CFA România, spune că măsurile Executivului— majorarea cotelor reduse și generale de TVA, introducerea unor accize suplimentare și eliminarea plafoanelor în sectorul energetic — pot duce la creșterea inflației.

„Creșterea cotelor reduse de TVA, a cotei generale, accizele suplimentare, deplafonările la energie au potențialul de a duce rata inflației la o valoare exprimată în 2 cifre”, a declarat Adrian Codirlașu pentru .

Economistul subliniază că cea mai mare parte a efortului de ajustare bugetară continuă să vină, ca și în trecut, din creșterea poverii fiscale asupra populației. El a menționat taxele indirecte precum TVA-ul și accizele.

În schimb, măsurile pentru reducerea cheltuielilor rămân modeste. Un exemplu concret este cel al gap-ului de TVA. Diferența dintre cât ar trebui să colecteze statul și cât colectează efectiv este de peste 30%, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.

„Cu siguranță ceva nu facem bine în colectarea TVA! O măsură de îmbunătățire a colectării este taxarea inversă, care este deja folosită în România tocmai în sectoarele unde riscul de evaziune este ridicat”, a adăugat Adrian Codirlașu.

Avertismentul specialistului: Multe companii vor pleca din România în Bulgaria

Mai mult, specialistul spune că există riscul ca multe companii să plece din România în Bulgaria, având în vedere măsura privind creșterea impozitării capitalului. Țara vecină se bucură de o stabilitate fiscală mai mare, iar trecerea în zona euro ar putea contribui la acest scenariu.

În acest context, Codirlașu spune că „scenariul de bază pentru acest an este recesiunea”. „Reducerea deficitului trebuia să înceapă de la cheltuieli. Semnalul dat, taxând tot sectorul privat pentru excesele din ultimii ani ale sectorului public, este de profundă inechitate socială.

Comisia Europeană a semnalizat tocmai acest lucru, inclusiv anul trecut – cheltuieli ale sectorului public, în special pe partea de salarizare discreționară. De asemenea, din 2018, an de an, România are cea mai scumpă administrație publică din UE”, mai spune președintele CFA România.

Pachetul de măsuri fiscale a fost anunțat, miercuri, de premierul Ilie Bolojan. Printre schimbări se numără pentru alcool, tutun și combustibil.