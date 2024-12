Influenceriță de 20 de ani, în lacrimi după ce și-a pierdut brățara de 30.000 de euro, în ziua de Crăciun. În câte zile recuperează Andreea Bostănică suma

Andreea Bostănică s-a plâns urmăritorilor ei de pe TikTok, spunând că era brățara ei preferată și că nu știe exact de câte zile îi lipsește de la mână.

Andreea Bostănică plânge că și-a pierdut brățara Cartier

„Cel mai oribil Ajun de Crăciun. Mi-am pierdut brățara mea preferată fix azi. Nu știu de câte zile am pierdut-o, abia azi am observat. Din poze am văzut că de multe zile lipsește”, a spus Andreea Bostănică, printre lacrimi.

ADVERTISEMENT

Videoclipul nu a avut tocmai efectul scontat. Acesta s-a viralizat imediat, însă reacția celor care au comentat a fost mai degrabă de respingere. Internauții i-au atras atenția influenceriței că există oameni care nu au ce pune pe masă sau sunt departe de familii în ziua de Crăciun și că pierderea unei brățări nu este în niciun caz o tragedie.

Andreea Bostănică , care obișnuiește să se afișeze cu obiecte extrem de scumpe pe conturile de social-media.

ADVERTISEMENT

Influencerița face 20.000 de euro pe săptămână din TikTok

Acest lucru a făcut din Andreea Bostănică o vedetă destul de controversată. Mulți dintre urmăritorii ei cred că aceasta are ”un sponsor generos” care îi oferă cadouri scumpe.

Totuși, influencerița a ținut să precizeze că obiectele scumpe pe care le poartă provin din câștigurile ei din mediul online. Recent, creatoarea de conținut a dezvăluit și .

ADVERTISEMENT

Suma este una cu adevărat impresionantă – 2 milioane de puncte TikTok pe săptămână, echivalentul a aproximativ 20.000 de euro. Practic. Ea ar putea să strângă bani pentru achiziția unei noi brățări, identice cu cea pierdută, într-o săptămână și jumătate.

”Ce să zic dragilor, voi îmi dați hate, eu am făcut în 15 minute cât faceți voi în trei luni, de fapt, cred că mai mult. Ce să faci, asta e viața. Eu vă iubesc. Dați hate în comentarii.

ADVERTISEMENT

Este foarte amuzant pentru că oamenii mă urăsc fără niciun motiv, iar eu mă simt cu adevărat rău pentru ei, mă simt rău și asta este amuzant. Voi invidioșilor, mi-e milă de voi sincer, mi-e milă de voi, să vă ajute Dumnezeu”, a declarat Andreea Bostănică cu ceva vreme în urmă.