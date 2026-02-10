Sport

Influencerul care face înconjurul lumii a ajuns în România, pe Arena Națională: „M-am îndrăgostit! În Belgia nu vezi așa ceva”. Video exclusiv

Influencerul belgian care a vizitat peste 160 de stadioane din lume a ajuns pe Arena Națională și a rămas impresionat de atmosfera din România. Ce fotbalist de la Dinamo a remarcat în meciul cu U. Craiova.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
10.02.2026 | 07:30
Influencerul care face inconjurul lumii a ajuns in Romania pe Arena Nationala
EXCLUSIV FANATIK
Invitat de lux la Dinamo - Universitatea Craiova. Cine este Arne Donne, influencerul pasionat de fotbal. Foto: Fanatik.
La derby-ul rundei cu numărul 26 din Superliga României, dintre Dinamo și Universitatea Craiova, și-a făcut apariția și un celebru influencer din Belgia. Arne Donne a fost invitatul clubului din Ștefan cel Mare la meci prin intermediul managerului de comunicare, Bogdan Alecu. Youtuberul postează poze și videoclipuri pe rețelele de socializare de la meciuri din toată lumea și a rămas impresionat de ceea ce a văzut în România.

Invitat de lux la Dinamo – Universitatea Craiova. Cine este Arne Donne, influencer-ul pasionat de fotbal

Arne Donne și-a deschis un canal de YouTube pe care postează adesea videoclipuri de la meciuri de fotbal la care participă. Belgianul stă fie în tribune, fie în peluză, fie pe marginea terenului. Acesta a vizitat zeci de țări și a ajuns la peste 160 de stadioane văzute.

Într-un timp foarte scurt, belgianul a devenit extrem de popular pe rețelele de socializare. Fanii fotbalului, și nu numai, apreciază povestea pe care Donne o transmite. Acesta încearcă să intre cât mai mult în febra meciurilor, pentru a trăi o experiență autentică de suporter.

Ce spune influencerul care a vizitat peste 160 de stadioane despre fotbalul din România

FANATIK a stat de vorbă cu influencerul la finalul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Belgianul se află pentru a doua oară în România. Acesta a fost prezent și la Dinamo – Rapid și a recunoscut că a rămas impresionat de Stadionul Național Arena, spunând că fotbalul din țara noastră nu este suficient de apreciat.

„E a doua oară când vin aici. M-am îndrăgostit de stadionul acesta. Nu vezi astfel de arene în Belgia. Mi s-a spus că merită să vin la acest meci, iar atmosfera a fost foarte frumoasă. Nu a dezamăgit. Prima dată când am venit pe acest stadion a fost în octombrie, la Dinamo – Rapid. Atunci au fost mult mai mulți oameni și a fost o atmosferă de derby.

În Belgia nu se știe foarte mult despre fotbalul românesc. De aceea mă bucur că pot posta lucruri interesante din estul Europei. Am vizitat deja 160 de stadioane. Acum două săptămâni am fost la Slavia Praga – Barcelona.

Nu știu dacă voi merge la Mondial, este cam scump. Nivelul fotbalului românesc nu este suficient de apreciat. Este însă un nivel bun ca spectacol, iar atmosfera este foarte faină. Astăzi mi-a plăcut de Cîrjan. Se vede că a jucat la Arsenal”, a precizat Arne Donne, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK.

Influencerul care face înconjurul lumii a ajuns pe Arena Națională. „În Belgia nu vezi așa ceva”

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
