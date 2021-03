Informare meteo de la ANM. Cod galben de vreme rea. Care sunt zonele afectate

Meteorologii au emis avertizări de ceață și polei pentru 20 de județe din România, la care se alătură Bucureștiul.

Potrivit ANM, sunt vizate de acest avertisment județele Dolj, Covasna și Harghita, dar și județele Constanța, Tulcea, Brăila, Ialomiţa, Prahova, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, dar și Bucureștiul.

În zonele indicate se va semnala ceață care va determina scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, ce va favoriza formarea poleiului.

Informare meteo, cod galben de vreme rea

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie

COD : GALBEN

Data emiterii : 14-03-2021 ora 7 Nr. mesajului : 1

Valabil de la : 14-03-2021 ora 8:00 până la : 14-03-2021 ora 10:00

In zona : Județul Olt: Slatina, Caracal, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Osica de Sus, Fărcașele, Iancu Jianu, Mărunței, Curtișoara, Fălcoiu, Găneasa, Valea Mare, Dobrosloveni, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Pârșcoveni, Deveselu, Morunglav, Drăghiceni, Cârlogani, Vitomirești, Vulturești, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Slătioara, Grădinari, Stoenești, Poboru, Cezieni, Dobroteasa, Priseaca, Dobrun, Osica de Jos, Șopârlița, Milcov, Leleasca, Ipotesti, Oporelu, Sâmburești;

Județul Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Băbeni, Bălcești, Mihăești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Stoilești, Ionești, Șușani, Galicea, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Ștefănești, Ocnele Mari, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Bujoreni, Popești, Zătreni, Tetoiu, Glăvile, Dănicei, Bunești, Golești, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Dăești, Lădești, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Vlădești, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Mitrofani, Amărăști;

Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie

COD : GALBEN

Data emiterii : 14-03-2021 ora 7 Nr. mesajului : 2

Valabil de la : 14-03-2021 ora 8:00 până la : 14-03-2021 ora 12:00

In zona : Județul Bacău: zona joasă;

Județul Galaţi;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Vrancea: zona joasă;

Județul Vaslui;

Se vor semnala : local ceață ce determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m și care, în funcție de condițiile locale, va favoriza formarea ghețușului

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie

COD : GALBEN

Data emiterii : 14-03-2021 ora 6 Nr. mesajului : 3

Valabil de la : 14-03-2021 ora 7:10 până la : 14-03-2021 ora 10:00

In zona : Județul Dolj: Calafat, Băilești, Dăbuleni, Poiana Mare, Moțăței, Sadova, Călărași, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Desa, Bistreț, Bârca, Gighera, Rast, Bechet, Afumați, Goicea, Giurgița, Urzicuța, Gângiova, Piscu Vechi, Dobrești, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Măceșu de Sus, Catane, Măceșu de Jos, Cârna;

Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie

COD : GALBEN

Data emiterii : 14-03-2021 ora 6 Nr. mesajului : 4

Valabil de la : 14-03-2021 ora 7:00 până la : 14-03-2021 ora 10:00

In zona : Județul Constanta;

Județul Tulcea;

Se vor semnala : local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza izolat, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie

COD : GALBEN

Data emiterii : 14-03-2021 ora 6 Nr. mesajului : 5

Valabil de la : 14-03-2021 ora 7:00 până la : 14-03-2021 ora 10:00

In zona : Județul Brăila;

Județul Ialomiţa;

Județul Prahova: zona joasă;

Județul Buzău: zona joasă;

Județul Călăraşi;

Județul Giurgiu;

Județul Ilfov;

Județul Teleorman;

Se vor semnala : local ceață ce determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m și care, în funcție de condițiile locale, va favoriza formarea ghețușului

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie

COD : GALBEN

Data emiterii : 14-03-2021 ora 6 Nr. mesajului : 6

Valabil de la : 14-03-2021 ora 7:00 până la : 14-03-2021 ora 10:00

In zona : Județul Covasna: Baraolt, Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Brăduț, Barcani, Vârghiș;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Se vor semnala : local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului.