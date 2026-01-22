Informația uluitoare despre tatăl băiatului ucis la Cenei, care a ieșit la iveală abia după crimă. Cum a ajuns bărbatul la închisoare și ce acuze îi aduce fosta soție

ADVERTISEMENT

Alin, băiatul de 15 ani din comuna Cenei, județul Timiș, ar fi fost omorât de alți doi adolescenți, de 13 ani, respectiv de 15 ani. Trupul său a fost găsit îngropat în curtea casei unuia dintre presupușii criminali. Mama sa a fost cea care, pe 20 ianuarie, a anunțat la Polițe dispariția băiatului. Anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele crimei înfiorătoare.

Viorel Berinde i-a furat cardul fostei soții și a retras 5.000 lei

FANATIK a vorbit în exclusivitate cu primarul din Cenei, Tanasin Sîrgean, care a dat câteva detalii despre familia lui Alin, declarând că tatăl acestuia, cel mai probabil, nu va veni la înmormântare, deoarece se află la închisoare pentru fapte de violență. Viorel Berinde a fost trimis recent în judecată, iar numele său apare ca inculpat într-un dosar înregistrat pe 15 octombrie 2025 la Tribunalul Timiș.

Conform datelor din dosar consultate de FANATIK, Vasile Berinde este urmărit penal pentru furt, participație improprie la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (6 acte materiale, dintre care 5 acte în formă consumată și 1 act rămas în forma tentativei) și participație improprie la infracțiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată.

Judecătorul de cameră preliminară a arătat că, în data de 12.06.2023, cu intenție și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, REVOLUT, ce aparținea persoanei vătămate Berinde Octavia (fosta soție), ulterior s-a deplasat, împreună cu o altă persoană, la două bancomate, unde Viorel Berinde i-a înmânat cardul REVOLUT amicului său, fără a-i spune că a sustras cardul din posesia fostei sale soții, i-a solicitat să retragă suma de 5000 de lei pe considerentul că ,,nu dorea să coboare din autoturism”.

Instanța a arătat că, prin această acțiune, inculpatul Viorel Berinde l-a determinat pe amicul său să efectueze, fără vinovăție, șase operațiuni de retragere numerar (dintre care o tranzacție a rămas în faza de încercare de retragere numerar) în valoare totală de 1004 dolari (aproximativ 5000 de lei), prin această modalitate accesând, totodată, fără drept, sistemul informatic al băncii emitente a cardului, respectiv ale ATM-urilor la care au fost efectuate, în mod fraudulos, operațiunile descrise mai sus.

Ce probe au fost folosite împotriva tatălui lui Alin Berinde

S-a arătat că situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: plângerea și declarațiile persoanei vătămate (fosta sa soție), declarațiile unui martor, declarația unui suspectul, declarația inculpatului, procesul-verbal întocmit în data de 16.06.2025, urmare a analizării datelor informatice extrase cu ocazia efectuării percheziției informatice în data de 05.02.2025 asupra telefonului mobil, ce aparținea inculpatului, procesele-verbale întocmite în data de 04.06.2024, urmare a examinării de către organele de cercetare penală ale poliției judiciare a înregistrărilor video puse la dispoziție de către cele două bănci.

De asemenea, au mai fost considerate probe procesele-verbale întocmite în data de 26.09.2024 de către organele de cercetare penală ale poliției judiciare, având ca obiect examinarea listingului convorbirilor telefonice efectuate de pe cartele, utilizate de inculpat/martor,procesele-verbale de confruntare întocmite în data de 01.08.2024, respectiv 10.01.2025, procesul-verbal de redare rezumativă a convorbirilor interceptate, întocmit în data de 26.08.2024 de către organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare. Instanța a arătat că rechizitoriul realizează şi descrierea în fapt şi în drept a faptelor imputate inculpatului, de o manieră susceptibilă de a produce consecinţe juridice, respectiv de a învesti instanţa, în mod neîndoielnic, cu judecarea acelor fapte şi, totodată, evidenţiază în concret probele şi mijloacele de probă pe care se întemeiază acuzarea formulată împotriva persoanei trimise în judecată.

Cu privire la legalitatea administrării probelor, în exercitarea acestei prerogative conferite judecătorului de cameră preliminară se constată că, în cauza de faţă, întregul probatoriu pe care se întemeiază actul de dispoziţie al trimiterii în judecată a inculpatului Viorel Berinde a fost administrat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente în materie, legalitatea probelor şi a mijloacelor de probă strânse în cauză în cursul urmăririi penale, nefiind afectată de motive de nulitate absolută, astfel încât nu se pune problema înlăturării vreunora dintre acestea.

Tatăl lui Alin a formulat contestație

În dosar se mai arată că, pe parcursul urmăririi penale, inculpatul Viorel Berinde , în cauză fiind incidente prevederile art. 90 C.proc.pen privind asistența juridică obligatorie. Judecătorul de cameră preliminară a constatat că nu au fost formulate cereri sau excepţii de către inculpat, personal sau prin apărător ales cu privire la legalitatea sesizării instanţei, precum şi pentru verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Totodată, din oficiu judecătorul de cameră preliminară a constatat că nu există încălcări sub aspectul legalităţii, administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală care să fie puse în discuţia părţilor în procedura de cameră preliminară. În raport cu cele mai sus menţionate, în temeiul art. 346 alin. 1 CPP, se va constata legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data de 10.10.2025 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, fiind respectate prevederile incidente, în Titlul IV al Codului de procedură penală, privitor la probele, mijloacele de probă şi procedeelor probatorii, precum şi a actelor de urmărire penală, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Pe 11 decembrie 2025, Tribunalul Timiș a hotărât începerea judecăţii cauzei privind inculpatul Viorel Berinde, în prezent încarcerat în Penitenciarul Arad, cetățean român, divorțat, fermier pentru săvârșirea infracțiunilor de furt, participație improprie la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (6 acte materiale, dintre care 5 acte în formă consumată și 1 act rămas în forma tentativei) și participație improprie la infracțiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată (6 acte materiale, dintre care 5 acte în formă consumată și 1 act rămas în forma tentativei). Viorel Berinde a formulat contestație, iar următorul termen a fost stabilit pentru 17 februarie 2026.