Informație bombă: Nicușor Dan nu ar fi votat cu Cătălin Drulă la alegerile de duminică. Dezvăluirea lui Ciprian Ciucu

Cu cine a votat Nicușor Dan la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei care au avut loc pe 7 decembrie? Iată o întrebare la care răspunsul nu este Cătălin Drulă, așa cum credea opinia publică. Ciprian Ciucu a făcut o dezvăluire-șoc în cursul serii de duminică.

Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, dezvăluie cu cine ar fi votat Nicușor Dan la alegerile de duminică

În ultimele luni, înainte de alegerile locale parțiale din București, în spațiul public s-a construit ideea că Nicușor Dan ar fi un susținător al candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. Președintele României a lăsat să se înțeleagă acest lucru după ce a luat parte inclusiv la evenimentul de lansare a candidaturii fostului ministru în cursa pentru Capitală.

Duminică seara, la câteva ore după ce a aflat că a câștigat scrutinul din București, Ciprian Ciucu (PNL) a făcut o dezvăluire care a șocat opinia publică. În seria de declarații date presei după , liberalul a fost întrebat de jurnaliștii de la dacă crede că președintele Nicușor Dan l-a votat.

Ciucu a spus că nu și a venit cu o dezvăluire. Viitorul primar general a spus că președintele Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală la alegerile parțiale din 7 decembrie, pentru Primăria București, și nu pe Cătălin Drulă, candidatul USR, cu care s-a afișat în campanie.

(n.r. întrebarea jurnalistului de la Cotidianul) Credeți că v-a votat (n.r. Nicușor Dan)? / Nu, știu că a votat-o pe Ana Ciceală. Așa am auzit, sper să nu creez vreo știre, ceva, acum…”, a răspuns liberalul.

Ciprian Ciucu și-ar dori o relație bună cu președintele Nicușor Dan

În acest context, și despre viitoarea colaborare cu președintele României. Noul primar general a spus că ar vrea să aibă o relație bună cu Palatul Cotroceni.

”Eu am rămas același și peste ani. Îmi aduc aminte în urmă cu cinci ani, mergeam împreună și votam într-o secție din prelungirea Ghencea. El a ieșit primar, dânsul a fost primar general, eu primar de sector. Comportamentul meu…eu n-am vrut să fiu în acest clivaj cu domnul Nicușor Dan. Comportamentul meu a rămas constant pe parcursul anilor.

E adevărat că au existat niște ani în care în calitate de președinte al PNL București era perfect normal să întrebi, atunci când susții pe cineva, despre anumite lucruri, și au fost, din păcate, interpretate ca atacuri. Nu au fost atacuri. Îmi doresc o relație foarte bună cu președintele României. A fost primar general, mi se pare că e normal să ne consultăm cu privire la PUB, la urbanism, și voi avea un comportament foarte transparent”, a spus Ciucu.