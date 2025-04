Informație-bombă oferită de Adi Mutu direct din Dubai: „Edi Iordănescu, ofertat pentru postul de selecționer al Emiratelor”. Se luptă cu un român. Exclusiv

. Tehnicianul român a dezvăluit în exclusivitate la emisiunea „DON Mutu” faptul că Edi Iordănescu este dorit pentru postul de selecționer al Emiratelor Arabe Unite,

Edi Iordănescu, varianta aleasă pentru postul de selecționer al echipei Emiratelor Arabe Unite? Dezvăluirea lui Adrian Mutu

Liber de contract din vara anului trecut, când s-a despărțit de echipa națională a României, Edi Iordănescu ar putea da lovitura în perioada următoare și să fie instalat ca selecționer al Emiratelor.

În direct la „DON Mutu”, Adrian Mutu a dezvăluit că cei din conducerea naționalei Emiratelor îl au în calcul și pe Iordănescu Jr., pe lângă Comin Olăroiu, pentru postul de selecționer al echipei.

„Am înțeles că sunt în discuție cu doi antrenori români, Cosmin Olăroiu și Edi Iordănescu!”

„M-am întâlnit și cu mulți români. Sunt mulți români și manageri pe acolo, ceea ce e un lucru care ne facilitează puțin vacanța atunci când ești acolo!”, a spus Adrian Mutu inițial. „Cu Oli te-ai văzut? Cu un nou selecționer?”, a întrebat moderatorul Horia Ivanovici.

„Nu, nu m-am văzut. Nu știam, da?”, a răspuns Adrian Mutu. „Din ce am înțeles, da. Nu știu acum dacă s-au semnat actele, dar am înțeles că el e nou selecționer al Emiratelor Arabe Unite. Astea erau ultimele discuții!”, a precizat moderatorul emisiunii.

„Eu am auzit că el sau Edi Iordănescu. Am înțeles că sunt în discuție cu doi antrenori români, Cosmin Olăroiu și Edi Iordănescu. Așa am auzit eu acum!”, a dezvăluit Adrian Mutu.

„De la Al Taawon are oferta!”

„Deci, asta nu știam. Edi Iordănescu în discuții pentru Naționala Emiratelor?”, a fost întrebarea moderatorului. „Da, așa am auzit. Acum… Și că faptul că e puțin cam greu să…

Edi pentru că are și o ofertă foarte interesantă. Îți spun care sunt discuțiile acum. Are o ofertă foarte interesantă din Arabia Saudită!”, a spus Mutu.

„Păi da, știu. De la Al Taawon are oferta din Arabia!”, a fost completarea lui Horia Ivanovici, după care a mai spus: „Dar asta nu știam. Deci în cărți Edi Iordănescu pentru Naționala Emiratelor, asta chiar o informație nouă. Habar n-aveam!”. „Păi ce, numai tu să dai exclusivități?”, a spus Adrian Mutu pe final la emisiunea „DON Mutu”.