Informație bombă: se poate micșora numărul de echipe în SuperLiga! „E o discuție”. Reacția lui Meme Stoica. Exclusiv

Informație de ultimă oră care ar putea schimba viitorul fotbalului românesc. Mihai Stoica a cerut Ligii Profesioniste de Fotbal să vină cu o variantă mai potrivită de organizare a Superligii, având în vedere programul extrem de aglomerat al campioanei FCSB, iar Marius Mitran a dat de înțeles că se poartă discuții pentru a reduce numărul de echipe din primul eșalon.

Mai puține echipe în SuperLiga!? Cum e posibil acest scenariu

FCSB a bătut toate recordurile în stagiunea precedentă. Roș-albaștrii au ajuns până în optimile de finală ale Europa League și au jucat mult mai multe meciuri față de rivalele din campionat. Acesta ar putea fi motivul pentru startul ezitant al actualei stagiuni.

În repetate rânduri, Mihai Stoica s-a plâns de Oficialul campioanei României este de părere că echipa sa este clar dezavantajată de sistemul cu play-off și play-out, întrucât ajunge să joace peste 50 de meciuri într-un sezon, mai multe decât echipe din campionatele de top din Europa.

Mihai Stoica cere schimbarea sistemului în Superliga

și-a reluat ideea la FANATIK SUPERLIGA. Mihai Stoica le cere oficialilor din fotbalul românesc să regândească sistemul competițional, întrucât, în acest moment, FCSB este echipa din Superligă care suferă cel mai mult. Jucătorii se accidentează pe capete.

„Noi trebuie să regândim sistemul ăsta competițional în România. Nu e normal ca noi să avem cele mai multe meciuri din Europa. Nu e normal ca în Premier League să fie 38 de etape, iar în Superligă să fie 40 în play-off și 39 în play-out. Nu e normal! Noi nu avem condițiile pe care le au ei”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Se reduce numărul de echipe în SuperLiga României!? Anunț de ultimă oră

Marius Mitran a intervenit în discuție. Acesta are informația că oficialii din fotbalul românesc iau în calcul reducerea numărului de echipe din Superligă. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, automat ar fi mai puține etape de jucat într-un sezon.

„Din ce știu, e o discuție deja în sensul reducerii numărului de echipe. Pandemia a generat o astfel de idee. E o reducere care ar afecta și numărul de etape. Ar fi mai puține meciuri de jucat. E o discuție. (N.r. De la 16 echipe la 14?) Ceva de genul, da”, a explicat Marius Mitran.

Mihai Stoica ar vrea chiar și mai puține echipe în SuperLiga

Întrebat în legătură cu o posibilă inițiativă de acest gen în viitorul apropiat, oficialul de la FCSB a transmis cu aceeași ocazie:

„Sistemul e prea bun, prea spectaculos, cred că ar fi logic să nu se scadă punctele, chiar dacă e mai palpitant așa, dar nu e normal să se înjumătățească punctele, pentru că punctele alea se obțin pe teren. Cred că nu se va ajunge la asta niciodată, dar eu cred că fotbalul românesc ar funcționa bine dacă am avea 12 echipe în prima ligă și vrei 16 în liga a doua. Asta e opinia mea”.