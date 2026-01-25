Sport

Informație de impact înainte de FCSB – CFR Cluj! Control doping programat de ANAD după meciul de pe Arena Națională

Control doping la finalul meciului FCSB - CFR Cluj de pe Arena Națională! Partida este crucială pentru ambele echipe în lupta pentru play-off!
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.01.2026 | 20:02
Informatie de impact inainte de FCSB CFR Cluj Control doping programat de ANAD dupa meciul de pe Arena Nationala
Control doping la FCSB - CFR Cluj. Foto: Fanatik
Un control doping a fost anunțat la finalul meciului FCSB – CFR Cluj de duminică seară. Cele două echipe se duelează de la ora 20:00 pe Arena Națională în cadrul etapei cu numărul 23 din acest sezon regulat de SuperLiga. Partida este una extrem de importantă pentru ambele formații, în încercarea lor de a prinde în cele din urmă un loc de play-off în actuala stagiune.

Control doping la finalul meciului FCSB – CFR Cluj de pe Arena Națională

Cele două grupări nu stau încă deloc bine în cursa pentru atingerea acestui deziderat. Astfel, în cazul în care vor pierde din nou puncte, situațiile lor se vor complica și mai mult din acest punct de vedere. În mod evident, ratarea acestui obiectiv ar reprezenta chiar o dramă din perspectivă sportivă pentru fiecare dintre cele două echipe, întrucât bineînțeles că este vorba despre cele mai titrate formații din fotbalul românesc în ultimii ani, campioane pe rând în mai multe rânduri și reprezentante ale SuperLigii în competițiile continentale.

Pe lângă componenta sportivă, foarte importantă în acest context este și latura financiară. Cele două cluburi ar pierde sume importante, în principal din drepturile de televizare, dar nu numai, în cazul în care nu ar ajunge în play-off în acest sezon. Așadar, miza meciului de duminică seară de pe Arena Națională este una uriașă, iar un element în plus la tot acest tablou a fost adăugat și de către cei de la ANAD.

Potrivit digisport.ro, la finalul partidei urmează să se desfășoare și un control doping, la care sunt așteptați să se prezinte câte doi, sau posibil chiar trei, jucători de la fiecare echipă, așa cum este cazul în mod tradițional în astfel de situații. Același lucru s-a întâmplat în SuperLiga și sâmbătă seară, la meciul din Bănie dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani, câștigat de olteni cu scorul de 2-0.

Echipele de start de la FCSB – CFR Cluj:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Duarte, Pantea – Cisotti, Alhassan – Miculescu, Olaru, Toma – Bîrligea. Rezerve: Udrea, Zima – Graovac, Dawa, Kiki, Lixandru, Politic, Radunovic, Oct. Popescu, Stoian, Thiam, D. Popa. Antrenor: Elias Charalambous

CFR Cluj: M. Popa – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Păun, T. Keita, Djokovic – Cordea, Aliev, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Gal – Abeid, Braun, Masic, Muhar, Perianu, Fică, Sfaiț, Biliboc, Slimani. Antrenor: Daniel Pancu

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
