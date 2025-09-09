Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost posibilă, de fapt, tragedia: ”N-a lăsat niciun bilet, nimic”

O dublă tragedie care a zguduit Drobeta Turnu Severin continuă să ridice semne de întrebare. Autoritățile și apropiații victimei oferă noi informații care conturează mai clar circumstanțele dramatice ale acestui caz șocant.

ADVERTISEMENT

Descoperire șocantă în Drobeta Turnu Severin. Ce s-a întâmplat, de fapt, în apartament

Dublă tragedie la Drobeta Turnu Severin. , acolo unde o femeie de 57 de ani și băiețelul ei de numai șapte ani au fost găsiți fără suflare.

Totul a ieșit la iveală după ce sora femeii a alertat autoritățile. În decursul zilei de 9 septembrie 2025, în jurul orei 10:30 dimineața, disperată că nu mai reușea să dea de ruda ei de câteva zile, aceasta a sunat la 112.

ADVERTISEMENT

Ce arată faptul că dormitorul era încuiat pe interior

Surse din anchetă au declarat pentru FANATIK că femeia a reușit să intre în apartament cu cheia pe care o avea, însă dormitorul era încuiat din interior. După ce a observat că ușa nu putea fi deschisă, sora femeii a alertat imediat autoritățile.

Conform celor relatate acest aspect ar putea indica faptul că în locuință nu a mai fost nimeni în afară de victimă și copil.

ADVERTISEMENT

„Sora victimei avea cheie de la apartament. A intrat înăuntru, iar într-una dintre camere erau cele două cadavre. Camera era încuiată. Ea văzând că era încuiată, atunci a sunat la 112.

ADVERTISEMENT

La cameră avea ușă cu geam. Polițiștii au spart respectivul geam, au observat cele două trupuri neînsuflețite înăuntru și atunci au chemat echipa operativă să se dispună cercetarea la fața locului. A venit și ambulanța. S-a urmat protocolul”, a declarat sursa din poliție, pentru FANATIK.

Conflictul pentru custodie ar fi putut declanșa tragedia

Din primele informații, drama de la . Cei doi se judecau de ani de zile pentru custodia băiatului, însă relația dintre ei era una extrem de tensionată. Tatăl nu și-ar mai fi văzut copilul de aproape cinci ani, timp în care mama nu ar fi respectat deciziile instanței privind încredințarea minorului.

ADVERTISEMENT

Potrivit apropiaților, femeia nu i-ar fi permis niciodată fostului partener să își petreacă timpul cu fiul său. Legătura dintre tată și copil se rupsese complet, iar procesul pentru custodie continua la momentul tragediei.

„În perioadele de vizită stabilite nu și-a putut vedea niciodată fiul. Asta povestea el, că se ducea în fața prefecturii la noi, în Severin, cu asistentul maternal și o aștepta să vină cu copilul ca să îl ia la el. Așa au hotărât să se întâlnească. Și ea nu venea. Deci ea cu copilul nu veneau deloc. Stătea mult și bine acolo”, a mai precizat aceasta, pentru FANATIK.

Frica de a-și pierde copilul ar fi putut determina gestul extrem al mamei

Detaliile legate de custodia copilului au ridicat numeroase semne de întrebare în rândul apropiaților, care încearcă să găsească o explicație pentru gestul extrem al mamei. În lipsa unor răspunsuri clare, oamenii vorbesc despre tensiunile acumulate și despre frica permanentă a femeii că băiețelul ar putea fi luat de tată.

Mai mult, chiar în ziua în care s-a făcut descoperirea șocantă, tatăl ar fi ajuns și el la fața locului, fiind întrebat de autorități și de apropiați dacă știe ceva despre cele întâmplate.

„N-a lăsat niciun bilet, nimic. Am bănuit că poate știe tatăl ceva, dar el a zis că habar n-are. Nu înțelege motivul. Nu e cunoscută cu afecțiuni medicale.

S-au vehiculat fel de fel de variante, că ar fi început școala copilul și-i era teamă că se va duce tatăl pe la școală și îl ia. Dar nu pot să mă pronunț pe o bănuială. Copilul avea toată viața înainte”, a mai explicat sursa FANATIK.

Cine este tatăl copilului găsit mort în apartamentul din Drobeta Turnu Severin

În încercarea de a afla mai multe detalii despre familia victimelor, sursele FANATIK au oferit informații despre tatăl băiatului găsit decedat în apartamentul din Drobeta Turnu Severin.

„Impropriu zis soț, că ei nici măcar nu au fost căsătoriți. Au fost concubinii. El este fost pompier ieșit la pensie. Are 52 de ani. Din informațiile noastre, tatăl copilului ar fi stat cu cel mic în creștere copil”, încheie seria declarațiilor exclusive.