Informații de ultimă despre transferul lui Alexi Pitu la CFR Cluj! Ce șanse are fotbalistul format de Gică Hagi să ajungă în Gruia. Exclusiv

CFR Cluj trece printr-o criză profundă în ceea ce privește rezultatele, iar Tocmai de aceea au apărut și discuții despre o posibilă întărire a lotului, iar și Alexandru Dobre.

Ce șanse are Alexi Pitu să ajungă la CFR Cluj. Informații de ultimă oră

Eșecul cu UTA din etapa trecută a SuperLigii nu i-a picat prea bine lui și i-a anunțat pe toți cei implicați că va lua măsuri drastice dacă lucrurile vor continua în acest fel. S-a vorbit și despre renunțarea la anumiți jucători care nu mai dau randament, indiferent de numele acestora, iar în mod evident au apărut imediat și variantele de înlocuire.

ADVERTISEMENT

Purtat din vorbe pe la mai multe cluburi după a apărut și el pe o listă de posibile achiziții ale lui CFR Cluj, însă din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK această mutare nu are nicio șansă de reușită.

„O informație de ultim moment de la CFR Cluj, referitoare la faptul că lucrurile nu prea merg acolo și că ar vrea să mai întărească lotul de jucători. Cu Alexandru Dobre, fost la Famalicao, nu a fost nimic în niciun moment. Au fost doar focuri de artificii, CFR Cluj nu l-a vrut în niciun moment”, a anunțat moderatorul Horia Ivanovici la emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT

Nici cu Alexi Pitu, jucător rămas liber de contract după retrogradarea lui Bordeaux din motive financiare, lucrurile nu sunt foarte clare. Deși clujenii îl doreau la un moment dat, acum situația s-a schimbat, iar transferul pare ca și picat, deși negocierile dintre părți nu s-au sistat definitiv.

„Noi am dat la FANATIK că cei de la Cluj îl vor pe Pitu… E într-adevăr ceva, dar pot să vă spun din surse sigure, astăzi am dicutat cu ei, șansele ca Pitu să ajungă sub comanda lui Dan Petrescu sunt în acest moment de 10 la sută.

ADVERTISEMENT

Deci nici Pitu, fostul jucător al lui Gică Hagi, se parte că nu va ajunge la CFR Cluj. Mai sunt niște șanse, mai sunt niște discuții, dar procentele de reușită sunt undeva la 10-20 la sută maxim. Dar maxim. Nu știu exact de ce nu ar putea ajunge. Poate au și ei un buget, or fi ajuns la concluzia că nu-i poate ajuta…

Cu Dobre sigur nu e nimic, doar focuri de artificii. Nu au fost interesați nicodată cei de la CFR Cluj de el. Însă cu Pitu sunt discuții, dar informația de ultimă oră pe care v-o dau în exclusivitate e că șansele sunt mici.

ADVERTISEMENT

Și pretențiile lui Pitu sunt foarte mari, cică visează cai verzi pe pereți, iar de aceea șansele ca el să ajungă de la Bordeaux la CFR Cluj sunt undeva de maxim 10-20 la sută. Încă se mai discută, dar…”, a mai spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, emisiune pe care o puteți urmări și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivaovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.