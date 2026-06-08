Sport

Informații de ultimă oră de la spital despre Christian Eriksen! Cum se simte danezul după ce s-a prăbușit din nou pe gazon

Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon, la 5 ani de la incidentul șocant de la EURO 2020. Medicul echipei naționale a Danemarcei a oferit noi detalii despre jucător a doua zi.
Mihai Dragomir
08.06.2026 | 11:44
Informatii de ultima ora de la spital despre Christian Eriksen Cum se simte danezul dupa ce sa prabusit din nou pe gazon
ULTIMA ORĂ
Starea lui Christian Eriksen a doua zi după ce s-a prăbușit din nou pe gazon. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Moment tulburător petrecut duminică seară, 7 iunie. Danemarca și Ucraina s-au întâlnit într-o partidă amicală la Odense, dar meciul a rămas fără un deznodământ după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la jumătatea reprizei secunde. Noi detalii despre starea veteranului danez au apărut a doua zi.

Cum se simte Christian Eriksen, a doua zi după ce s-a prăbușit pentru a doua oară pe teren

Christian Eriksen a fost din nou în centrul unui eveniment neplăcut, după ce se prăbușise pe gazon în urmă cu 5 ani la EURO. În minutul 65 al amicalului dintre Danemarca și Ucraina, fotbalistul și-a pus mâna în dreptul inimii, după care a căzut pe suprafața de joc. Meciul a fost oprit imediat, iar medicii au sărit imediat în ajutorul jucătorului.

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Mijlocașul de 34 de ani a ajuns la spital, iar, a doua zi, doctorul naționalei Danemarcei a oferit detalii noi despre starea lui, precizând că se simte bine. „Am vorbit cu Christian în această dimineață și se simte bine. Este alături de familia sa și e într-o stare bună. Se așteaptă să poată fi externat în curând și să meargă acasă. Avem grijă de jucători și de personal și suntem în contact cu ei permanent”, a transmis Morten Boesen, potrivit sport.tv2.dk.

Cu ce ocazie s-a jucat, de fapt, amicalul Danemarca – Ucraina

Amicalul dintre Danemarca și Ucraina era menit să celebreze cele 151 de meciuri bifate de Christian Eriksen în tricoul naționalei nordice. Federația Daneză a ales ca partida amicală cu Ucraina să se dispute la Odense, pentru a juca pe un stadion apropiat de orașul natal al veteranului, Middelfart. Întreaga sa familie a venit la stadion pentru a-l vedea, însă ce a urmat nu a fost anticipat de nimeni.

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Ajuns la 34 de ani, Eiksen a îmbrăcat tricoul nemților de la VfL Wolfsburg în ultimul sezon, retrogradând în Liga 2 din Germania. Pentru Danemarca, el și-a făcut debutul în martie 2010, într-un eșec cu 1-2 într-un amical din deplasare cu Austria.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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