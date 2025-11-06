Informații de ultimă oră despre Horia Moculescu! Medicii se luptă să-i salveze viața

ADVERTISEMENT

Veste șoc în lumea muzicii românești! Horia Moculescu, celebrul compozitor și pianist, se află într-o stare critică. Medicii fac tot posibilul pentru a-i salva viața, iar familia și apropiații trăiesc clipe de mare îngrijorare. Detaliile despre starea sa de sănătate rămân limitate, dar sursele din spital vorbesc despre o luptă extrem de dificilă pentru stabilizarea artistului.

În ce stare se află, de fapt, Horia Moculescu?

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, se află internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş” din Bucureşti, secţia ATI, după ce problemele de sănătate l-au adus în stare de urgenţă pe patul de spital.

Artistul este spitalizat de aproximativ o săptămână, din cauza unor probleme pulmonare, iar starea sa necesită supraveghere intensivă. Medicii fac eforturi susținute pentru a stabiliza situația, însă multiplele afecțiuni de care suferă complică tratamentul.

Ce spun medicii despre șansele la viață ale maestrului?

FANATIK a aflat, din surse medicale, care este starea lui Horia Moculescu chiar în aceste momente. Un cadru medical avizat a declarat pentru publicația noastră că, deși discreția este esențială, situația este delicată: „Este internat în stare gravă”.

Întrebat punctual dacă maestrul este intubat, medicul a confirmat fără echivoc: „Da”.

Problemele de sănătate ale compozitorului s-au agravat semnificativ în ultima perioadă, complicând evoluția bolii și făcând necesară supravegherea intensivă. Artistul se află sub monitorizare continuă, iar medicii fac eforturi susținute pentru a-i stabiliza starea.

Ce informații oferă apropiații lui Horia Moculescu?

Cu respectul cuvenit, FANATIK a încercat să ia legătura cu fiica lui Horia Moculescu, Nidia, care locuia împreună cu părintele său, precum și cu , pentru a afla detalii despre starea acestuia. Până în acest moment, însă, niciuna dintre acestea nu a oferit un răspuns.

De asemenea, am solicitat câteva informații și de la prietenul apropiat al celebrului compozitor, Mihai Alexandru. Acesta ne-a mărturisit, cu discreție: „Nu sunt noutăți”.

Ce boli și tratamente a avut compozitorul de-a lungul carierei?

De-a lungul carierei sale impresionante, Hor . Maestrul a recunoscut în mai multe rânduri că urmează tratamente medicale de mai mulți ani, iar sănătatea sa nu a fost niciodată una stabilă. În ultimele decenii, artistul a avut probleme pulmonare și cardiace, iar familia și apropiații săi au urmărit îndeaproape evoluția stării sale.

În vara acestui an, Horia Moculescu a fost surprins vizibil slăbit, în timp ce folosea un scaun cu roți, ceea ce a stârnit îngrijorare în rândul fanilor. El a explicat ulterior că nu era vorba despre un scaun medical special, ci despre un simplu scaun de birou cu roți, dar a recunoscut că tratamentele medicale și starea generală de sănătate îi afectează viața de zi cu zi.

Cum au influențat obiceiurile de viață sănătatea lui Horia Moculescu?

De-a lungul anilor, problemele de sănătate ale maestrului au fost agravate și de obiceiurile de viață, precum fumatul, dar și de vârsta înaintată, care își spune acum cuvântul. În ciuda acestor dificultăți, Horia Moculescu a continuat să compună, să cânte și să fie activ în lumea muzicală românească.

În prezent, starea lui de sănătate a devenit mai delicată, iar internarea sa la secția ATI a Institutului „Matei Balș” a subliniat cât de fragil poate fi chiar și un artist de excepție, care a oferit publicului zeci de ani de muzică și emoție.