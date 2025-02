Informații de ultimă oră despre situația biletelor la returul FCSB – PAOK: „Așteptăm decizia clubului!”

S-au vândut toate biletele pentru returul FCSB – PAOK Salonic! Gigi Mustață a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că oficialii „roș-albaștrilor” încearcă să mai pună tichete în vânzare înaintea meciului de joi, care se va juca la 19:45.

Gigi Mustață, informații despre bilete înainte de FCSB – PAOK: „Așteptăm decizia clubului!”

Fanii de la FCSB nu s-au gândit de două ori când au văzut că „roș-albaștrii” au pus în vânzare biletele pentru returul PAOK Salonic. , așa cum Gigi Mustață a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA.

Totuși, FCSB ar mai putea să scoată la vânzare bilete pentru returul cu PAOK Salonic. Gigi Mustață a dat detalii importante din interiorul clubul „roș-albaștru” înaintea meciului decisiv pentru calificarea în optimile de finală Europa League.

„Am înțeles că Meme a zis că vor fi puse la vânzare bilete din zonele tampon. Sună lumea după bilete, așteptăm decizia clubului. N-am vorbit nimic, știu doar că nu mai sunt bilete.

Nu am apucat să vorbesc cu absolut nimeni, am fost numai pe drumuri. Am venit din Grecia și duminică am plecat la Buzău. Am avut multă treabă ieri, la fel și azi. Nu știu dacă timpul ne lasă să facem coregrafia pe care ne-o dorim la meciul cu PAOK”, a declarat Mustață.

Returul FCSB – PAOK, sub lupa lui Pantelis Kapetanos: „Joacă mai bine în deplasare”

din play-off-ul pentru optimile de finală Europa League. Fostul atacant grec spune că „roș-albaștrii” o să aibă o misiune dificilă împotriva elevilor lui Răzvan Lucescu.

„Este un joc foarte important pentru PAOK și FCSB, cine câștigă merge mai departe. Este presiune la PAOK și FCSB, ambele echipe vor să meargă mai departe. (n.r. – FCSB este favorită după 1-2 în tur?) Nu, jocul va fi foarte echilibrat și șansele sunt 50-50.

PAOK joacă mai bine în deplasare. 100% va fi un meci echilibrat, pentru că PAOK știe să joace cu un stadion plin într-o astfel de atmosferă. Presiune există și din partea fanilor PAOK dacă nu merge bine echipa.

FCSB pare o echipă foarte puternică, care știe să se apere și să atace. La ultimul joc au dat două goluri, o să fie un juc foarte, foarte interesant. Am văzut că nu sunt condiții foarte bune la București, dar o să fie un meci important.

Jucătorii de la FCSB trebuie să fie foarte serioși pe teren. PAOK joacă mai bine în deplasare și câștigă mai ușor, eu asta am văzut la PAOK în ultimul an. Am fost și eu pe stadion la meciul tur, am vorbit cu presa din Grecia și înainte am dat-o favorită pe PAOK”, a spus Pantelis Kapetanos.

Gigi Mustata ANUNTA ce PREGATESTE Peluza Nord pentru FCSB - PAOK: „O SCENGORAFIE SPECIALA!”