Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Pleacă în străinătate zilele următoare”. Exclusiv

Mircea Lucescu a fost spitalizat în luna ianuarie după ce a contractat o gripă puternică. Mihai Stoichiţă a dezvăluit care e starea de sănătate a selecţionerului.
Marian Popovici
02.02.2026 | 12:25
Mircea Lucescu are un început de an dificil după ce a contractat o gripă puternică. Selecţionerul a fost spitalizat în luna ianuarie şi nu a putut merge în Antalya, acolo unde şi-a propus să vadă echipele româneşti.

Cum se simte Mircea Lucescu după ce a fost spitalizat: „Nu avem nicio emoţie”

Mihai Stoichiţă a vorbit la FANATIK SUPERLIGA de starea de sănătate a selecţionerului, spunând că „Il Luce” a revenit treabă şi nu există nicio emoţie că nu va fi pe bancă la barajul cu Turcia:

Oamenii să fie liniştiţi, Mircea Lucescu este bine, e stabil. A avut o problemă medicală pentru care a stat în spital. O gripă de sezon cu temperaturi foarte mari. A ieşit în urmă cu cinci zile din spital.

A venit la Federaţie, lucrează, s-a văzut cu preşedintele Burleanu. Este recuperat, va mai merge în străinătate să mai facă nişte analize. Nu cred că au fost probleme cu inima. Pentru baraj nu avem nicio emoţie cu Nea Mircea”, a spus Stoichiţă.

Mircea Lucescu, dezvăluiri despre perioada în care a fost în spital

Mircea Lucescu a vorbit în momentul în care a fost internat în spital, spunând că are febră mare şi o gripă severă, fiind sub supravegherea medicilor:

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a spus „Il Luce” pentru Golazo.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
