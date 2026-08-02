Sport

Informații de ultimă oră despre starea lui Adrian Ropotan. Anunțul oficial al medicilor

Vești bune pentru familia lui Adrian Ropotan, după accidentul cumplit de microbuz de la Câmpulung. Antrenorul lui Dinamo 2 era internat la Câmpulung, pentru că medicii nu au vrut să riște transferul la București.
Flaviu Popa, Oana Bocskor
02.08.2026 | 14:18
Informatii de ultima ora despre starea lui Adrian Ropotan Anuntul oficial al medicilor
SPECIAL FANATIK
Antrenorul lui Dinamo 2, Adrian Ropotan, a fost externat din spital
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Tot aici a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență după ce a suferit o fractură deschisă la o mână, așa cum FANATIK afla chiar de la socrul lui Ropotan, Stelian Ogică. Din fericire, medicii de aici au reușit să-l „repare” pe dinamovist, care acum se va recupera acasă alături de cei dragi.

Care este starea de sănătate a lui Adrian Ropotan? Medicii au transmis că a fost externat

De altfel, informația era confirmată și de clubul Dinamo: „Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol”. Din păcate, familia dinamovistă este în doliu după moartea maseurului Constantin Covaciu.

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Din fericire, intervenția chirurgicală a fost un succes, astfel că dinamovistul se simte bine și a fost deja externat.„În această dimineață (n.r. duminică, 2 august), pacientul Ropotan Adrian a fost externat, în stare foarte bună, va urma recomandările medicului curant, șef secție, dr Georgescu Stefan- medic primar ortopedie traumatologie, urmând a reveni la control.

Conform recomandărilor medicului de specialitate, pacientul își va putea relua activitatea în câteva săptămâni. Sperăm ca pacientul și familia acestuia să fie mulțumiți de serviciile medicale acordate de Spitalul Municipal Câmpulung”, a declarat Petrina Florea, managerul spitalului, potrivit trumedia.ro. Adrian Ropotan se afla în „microbuzul groazei” în momentul în care șoferul de 83 de ani a pierdut controlul și s-a izbit de un copac.

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Alături de Ropotan se mai aflau în autobuz 11 copii și 6 adulți, inclusiv maseurul Constantin Covaciu care și-a pierdut viața. Din verificările preliminare efectuate de polițiștii Biroului Rutier Câmpulung, șoferul în vârstă de 83 de ani al microbuzului a suferit un infarct, a pierdut controlul microbuzului și s-a izbit de un copac.

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Șoferul în vârstă de 83 de ani se află internat la Spitalul Floreasca în stare gravă

Bărbatul se află acum internat în Spitalul Floreasca, unde este intubat și ventilat mecanic. Medicii sunt rezervați și nu știu dacă bărbatul va scăpa. Mai multe persoane aflate în microbuz au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă în acest moment sunt în afara oricărui pericol.

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Socrul lui Adrian Ropotan, Stelian Ogică, a vorbit pentru FANATIK despre starea de sănătate a dinamovistului, în urmă cu 48 de ore. „Este ok! Este deja operat, a ieșit din operație. A suferit o intervenție la nivelul brațului. I s-a făcut un RMN și la cap și e ok.

Este tăiat la cap, dar e ok. Restul, toți copiii sunt împrăștiați prin spitale. Din tot lotul, doar 4 copii nu sunt în spital. La încheietura mâinii, i-a ieșit osul în afara brațului (n.r. – lui Ropotan)”, a declarat Stelian Ogică, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cine a fost Constantin Covaciu, maseurul echipei Dinamo, mort în accident?

Dacă Adrian Ropotan a „scăpat” cu o fractură deschisă și mai multe lovituri la cap și corp, tragedia a lovit în schimb familia lui Constantin Covaciu, unul dintre cei mai vechi oameni din clubul Dinamo. Maseur respectat, a activat 20 de ani la prima echipă, după care a ajuns la „satelit” pentru a-i ajuta pe tinerii de aici să se recupereze.

Constantin Covaciu a fost și fotbalist evoluând la Sportul Studențesc, alături de Marcel Coraș. Totodată, Dani, fiul lui Constantin a lucrat tot la Dinamo.  „Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”, au transmis cei de la Dinamo imediat după tragedie.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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