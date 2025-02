Informații de ultimă oră din tabăra lui CFR Cluj: ce se întâmplă cu Kresic și Mogoș și care e situația în conflictul Balaj – Dan Petrescu

CFR Cluj a câştigat cu 1-0 confruntarea cu Hermannstadt şi a acumulat 43 de puncte, fiind la un punct de U Cluj şi Dinamo, care sunt pe primele locuri ale SuperLigii. Chiar dacă au câştigat, .

Informații de ultimă oră din tabăra lui CFR Cluj: ce se întâmplă cu Kresic și Mogoș

Cristi Balaj a vorbit despre plecările iminente ale lui Kresic şi . Preşedintele ardelenilor a vorbit şi despre conflictul cu Dan Petrescu:

“Sunt discuţii cu Kresic. Rămâne de văzut unde va pleca. Are variante. Solicitarea noastră vis-a-vis de jucătorii care pleacă la alte echipe cu acordul nostru şi nu avem alte pretenţii este să nu evolueze împotriva noastră.

Asta şi în cazul lui Mogoş. Este o chestie decentă. Dacă ceream bani, probabil că ar fi fost lăsat şi nu am fi avut alte pretenţii. Îl cunoaşteţi pe Dan Petrescu, mă cunoaşteţi şi pe mine.

Când apar anumite divergenţe şi au mai fost situaţii de-a lungul timpului, chiar şi când am câştigat campionatul, în primul an în care am venit. Dacă am altă opinie, mi se pare corect să le spun.

Contează şi modul în care te adresezi. Au mai fost astfel de situaţii. Dar de fiecare dată aceste situaţii ne-au ajutat. Doar din cauza faptului că suntem mai pretenţioşi, că vrem mai mult.

“Să nu vă imaginaţi… Nu ies cu el la masă”

Ne dorim mai mult şi apar animozităţi şi momente în care preferăm să nu ne întâlnim. După ce am trecut de această perioadă, am obţinut ceva în plus. Clubul a avut de câştigat.

Tot ceea ce facem şi aceste situaţii, se întâmplă în folosul clubului. Ne dorim mai mult pentru club. Din punctul meu de vedere, cu cât ţine mai mult, cu atât e mai bine pentru club.

Relaţii instituţionale există. Să nu vă imaginaţi… Nu ies cu el la masă. Dar e normal că discutăm. Asemenea chestii au mai existat şi au fost în folosul clubului. Eu îi cer mai mult decât poate să dea uneori, el îmi cere uneori mai mult decât pot să ofer.

Important este că amândoi înţelegem că situaţiile de acest gen au apărut că fiecare îşi doreşte mai mult pentru club”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

