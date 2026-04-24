Informații din culise: ce antrenor își doresc jucătorii de la FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi! Revenire surprinzătoare

Plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB a dat peste cap, din nou, situația de la echipa bucureșteană. Campioana României este nevoită acum să aducă un nou antrenor, pe final de sezon, iar jucătorii au cerut un nume surpriză. FANATIK a aflat cine este tehnicianul dorit de „roș-albaștri”, dar și cu cine negociază intens Mihai Stoica.

Andrei Prepeliță, varianta surpriză de antrenor pe care jucătorii de la FCSB o doresc după plecarea lui Mirel Rădoi

Banca tehnică a FCSB-ului a rămas astfel fără antrenor principal, FANATIK a aflat cine este antrenorul dorit de jucătorii bucureștenilor, al cărui nume este total surprinzător.

„Hai să vă dau eu o dublă informație legat de ce se întâmplă la FCSB. Deci MM Stoica vrea antrenor străin. Staff-ul, chiar și jucătorii, din variantele care au fost, l-ar fi dorit, surpriză, pe Prepeliță. Deci, foarte mulți de la FCSB l-ar dori pe Prepeliță. Nu se pune problema, pentru că Mihai Stoica caută antrenor străin!”, a precizat inițial moderatorul Horia Ivanovici.

Mihai Stoica continuă discuțiile cu Elias Charalambous. Ce șanse are cipriotul să revină la FCSB, de fapt

MM apelase inițial la serviciile lui Elias Charalambous, care a refuzat în primă fază, însă totul s-ar putea schimba după noi discuții purtate între cei doi.

„ Răsturnarea de situație este că, la ora la care noi facem emisiunea, Charalambous s-ar putea să accepte. Au fost mai multe discuții. Șansele să revină Charalambous sunt acum de 50%. Pintilii a refuzat, nu vrea să se întoarcă pentru că a spus apropiaților că ar fi ridicol, o situație ridicolă. Deci, Pintilii a refuzat întoarcerea. Charalambous, dacă vine, va veni singur. O să fie ajutat de Filip, de Stoica, cei care sunt acolo. FCSB îl roagă pe Charalambous să revină”, a mai precizat moderatorul Horia Ivanovici la EDIȚIA SPECIALĂ DE FANATIK.

30.03.2023 – 09.03.2026 este perioada în care Elias Chralambous a antrenat FCSB

4 este numărul trofeelor câștigate de cipriot pe banca bucureștenilor