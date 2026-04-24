Sport

Informații din culise: ce antrenor își doresc jucătorii de la FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi! Revenire surprinzătoare

FCSB caută un nou antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi. Jucătorii au cerut un nume surpriză, dar Mihai Stoica poartă deja discuții cu un tehnician străin.
Mihai Dragomir
24.04.2026 | 12:28
breaking news
Cine este antrenorul surpriză dorit de jucătorii de la FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB a dat peste cap, din nou, situația de la echipa bucureșteană. Campioana României este nevoită acum să aducă un nou antrenor, pe final de sezon, iar jucătorii au cerut un nume surpriză. FANATIK a aflat cine este tehnicianul dorit de „roș-albaștri”, dar și cu cine negociază intens Mihai Stoica.

Andrei Prepeliță, varianta surpriză de antrenor pe care jucătorii de la FCSB o doresc după plecarea lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi a acceptat oferta de a antrena Gaziantep, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate încă de duminică, 19 aprilie. Banca tehnică a FCSB-ului a rămas astfel fără antrenor principal, jocul contra Petrolului urmând să fie pregătit de cuplul Lucian Filip – Alin Stoica. FANATIK a aflat cine este antrenorul dorit de jucătorii bucureștenilor, al cărui nume este total surprinzător.

ADVERTISEMENT

„Hai să vă dau eu o dublă informație legat de ce se întâmplă la FCSB. Deci MM Stoica vrea antrenor străin. Staff-ul, chiar și jucătorii, din variantele care au fost, l-ar fi dorit, surpriză, pe Prepeliță. Deci, foarte mulți de la FCSB l-ar dori pe Prepeliță. Nu se pune problema, pentru că Mihai Stoica caută antrenor străin!”, a precizat inițial moderatorul Horia Ivanovici.

Mihai Stoica continuă discuțiile cu Elias Charalambous. Ce șanse are cipriotul să revină la FCSB, de fapt

Mihai Stoica a clarificat faptul că își dorește ca FCSB să fie antrenată de un tehnician străin. MM apelase inițial la serviciile lui Elias Charalambous, care a refuzat în primă fază, însă totul s-ar putea schimba după noi discuții purtate între cei doi.

ADVERTISEMENT
Charalambous a refuzat. Răsturnarea de situație este că, la ora la care noi facem emisiunea, Charalambous s-ar putea să accepte. Au fost mai multe discuții. Șansele să revină Charalambous sunt acum de 50%. Pintilii a refuzat, nu vrea să se întoarcă pentru că a spus apropiaților că ar fi ridicol, o situație ridicolă. Deci, Pintilii a refuzat întoarcerea. Charalambous, dacă vine, va veni singur. O să fie ajutat de Filip, de Stoica, cei care sunt acolo. FCSB îl roagă pe Charalambous să revină”, a mai precizat moderatorul Horia Ivanovici la EDIȚIA SPECIALĂ DE FANATIK.

ADVERTISEMENT
  • 30.03.2023 – 09.03.2026 este perioada în care Elias Chralambous a antrenat FCSB
  • 4 este numărul trofeelor câștigate de cipriot pe banca bucureștenilor

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!