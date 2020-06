Informații importante de la Loteria Română. Ce se întâmplă în aceste momente în agențiile loto

Loteria Română a transmis mai multe precizări importante referitoare la agențiile loto, după ce în spațiul public au apărut mai multe informații false.

Loteria Română a redeschis ușile agențiilor loto începând cu 15 iunie, dar în ultima perioadă au apărut mai multe informații contradictorii la adresa modului în care sunt respectate măsurile de protecție din sucursale.

Din acest motiv, reprezentanții Loteriei au transmis un comunicat, pentru a preciza ce este adevărat și ce nu din cele spuse în spațiul public în ultima săptămână.

Mesaj important de la Loteria Română

„Loteria Romana a luat toate masurile de conformare la dispozitiile si reglementarile autoritatilor pentru prevenirea si controlul infectiilor in contextul epidemiologic generat de virusul SARS-COV-2, astfel incat jucatorii sa-si poata incerca norocul la jocurile preferate in conditii de siguranta si protectie optime”, a transmis Loteria Română, printr-un comunicat remis FANATIK.

Cât despre termometrizarea în agențiile loto, reprezentanții companiei de jocuri spun că toate sucursalele sunt prevăzute cu termometre cu infraroșu, achiziționate și distribuite în regim de urgență.

„Referitor la termometrizarea in agentiile loto, Loteria Romana a finalizat achizitia de termometre cu infrarosu pentru toate agentiile loto si sediile punctelor de lucru judetene in aceeasi zi cu publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitatile in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici de tip mall, organizarea si desfasurarea activitatilor din salile de pariuri sportive, in conditii de securitate, precum si pentru locatiile in care se desfasoara activitatea de jocuri de noroc, emis de Ministerul Sanatatii si Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Precizam ca termometrele au fost distribuite in regim de urgenta”, au mai transmis reprezentanții Loteriei.

Agențiile loto îi așteaptă pe jucători să-și încerce norocul

Astfel, Loteria Română anunță că s-a pregătit intens pentru redeschiderea agențiilor și spune că îi așteaptă din nou pe jucători, pentru a-și încerca norocul la jocurile puse la dispoziție.

„Prin urmare, ii asteptam in continuare pe jucatori in agentiile loto pentru a-si incerca norocul, in conditii de siguranta si ii rugam sa se protejeze pe ei si pe cei din jur, respectand toate regulile afisate in agentii”, încheie Loteria Română în comunicatul remis FANATIK.

