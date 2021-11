Informații noi în scandalul de milioane de euro. Ciprian Marica și Ilie Năstase, întâlnire de gradul 0 în biroul avocatului

Astăzi, în cadrul emisiunii La Măruță, Ciprian Marica a vorbit despre disputa dintre el și Ilie Năstase. Acesta a afirmat că terenul pe care s-a construit academia de tenis din baza sportivă Voinița aparține statului și el este “singurul nebun” care a investit 2 milioane de euro. Tot Ciprian Marica a dezvăluit că își dorește ca disputa dintre el și Ilie Năstase să se sfârșească amabil, însă, dacă nu va fi posibil, va apela la instanță.

Ciprian Marica, dezvăluiri despre scandalul cu Ilie Năstase: “M-am trezit de nebun să investesc”

Tot în cadrul emisiunii La Măruță, acesta s-a catalogat ca fiind singurul nebun care ar investi 2 milioane de euro în acel teren și pentru a ridica fundația. Tot el a mai menționat că academia de tenis se confruntă cu datorii destul de mari.

“Vreau să lămuresc un aspect. Vorbim de un teren al statului… M-am trezit eu de nebun să vin să investesc într-o bază sportivă, am vrut să întorc ceva sportului. Am renovat stadionul de fotbal, facem o academie de tenis în adevăratul sens al cuvântului. Sport, despre asta e. Terenul nu este miza. I-am spus că nu am nicio problemă să schimbe deal-ul, să-l facă cu altcineva. Ilie Năstase este în continuare în fundație. Este membru fondator. Într-adevăr nu mai este președinte”, a declarat Ciprian Marica în cadrul emisiunii La Măruță.

ADVERTISEMENT

“L-am rugat să-l sune pe domnul Țiriac și să ceară un avocat”

Ciprian Marica a făcut dezvăluiri neștiute despre întâlnirea cu Ilie Năstase care a avut loc ieri, în prezența avocatului, care încearcă sa facă lumină în acest caz și să îi împace pe cei doi. Ciprian Marica s-a declarat nemulțumit de mediatizarea subiectului și a precizat că se simte persoana cea mai expusă în acest conflict.

“Ieri, la întâlnirea cu Ilie, l-am rugat să-l sune pe domnul Țiriac și să ceară un avocat, pentru că venise cu o altă persoană care avea cu totul și cu totul alte interese. Eu am insistat ca domnul Țiriac să-l ajute pe Ilie cu un avocat. Ieri am fost la avocatul domnului Țiriac împreună cu Ilie, am discutat. A rămas să se uite și dânsul pe acte să le vadă, să ne hotârâm și noi cum vedem lucrurile pe mai departe. Din punctul meu de vedere, nu există un conflict și nu are de ce să existe un conflict”, a spus Marica, referitor la întâlnirea cu Ilie Năstase.

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac intervine în scandalul Ciprian Marica-Ilie Năstase

Ion Țiriac îi ia apărarea lui Ilie Năstase. Ba mai mult, și-a trimis avocații pentru a-l ajuta pe fostul tenismen să își reia poziția în cadrul fundației. În această situație, Ciprian Marica a declarat pentru o publicație că va reveni la înțelegerea inițială, în cazul în care situația dintre cei doi nu se va ameliora.

În cadrul aceleași emisiuni, , însă este șocat de declarațiile făcute de Ilie Năstase în presă.

ADVERTISEMENT

că ar fi cerut excluderea sa din conducerea bazei Voința, Ilie Năstase fiind cel care se ocupă de administrarea acesteia.

Potrivit , Ciprian Marica ar fi solicitat in instanța excluderea lui Ilie Năstase din fundația care îi poartă numele. Motivul conflictului ar fi fost banii.

ADVERTISEMENT

Inițiativa lui Marica nu a fost acceptată, așa că a fost trimisă o a doua solicitare, care prevede că Ilie Năstase nu se mai ocupă de administrarea fundației Voința. Decizia privind această modificare a sosit în octombrie, iar în locul lui Ilie Năstase ar fi tatăl și unchiul lui Ciprian Marica.

Ilie Năstase a povestit cum s-ar fi putut întâmpla totul: “A făcut niște hârtii… că eu i-am dat o procură, ca membru, să poată lucra acolo, în cadrul fundației… și el și-a băgat familie… a făcut falsuri, cred… Mi s-a făcut rău când m-a anunțat avocatul…”.

ADVERTISEMENT

Miza din spatele acestui scandal ar fi terenurile care sunt adminstrate de baza sportivă, a căror valoare nu este deloc de neglijat. 50 de de milioane de euro ar costa terenurile pe piața imobiliară actuală.