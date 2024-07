Informații sfâșietoare: Diana Maria, tânăra ucisă de urs, urma să aibă un frățior. Mama ei este însărcinată

Apar informații sfâșietoare după tragedia de pe Jepii Mici, acolo unde . Se pare că, în curând, aceasta urma să aibă un frățior. Mama ei este însărcinată.

La nici o săptămână de la tragedia produsă în munții Bucegi, continuă să apară informații noi în ceea ce o privește pe tânăra de 19 ani ucisă de urs. Se pare că nenorocirea s-a petrecut într-o perioadă în care în familia Dianei avea loc un eveniment extrem de fericit.

Peste nu foarte mult timp, Diana Maria urma să țină în brațe un bebeluș, mai exact pe frățiorul ei. Mama fetei, care acum trece printr-un calvar, este însărcinată, notează .

Chiar înainte de tragedia de pe Jepii Mici, tânăra de 19 ani primise vestea cea mare. Dată fiind această dramă, deși așteaptă cu sufletul la gură venirea pe lume a bebelușului, femeia e distrusă de durere. Ea și-a condus, sâmbătă, fiica cea mare pe ultimul drum.

montane periculoase. Într-o declarație făcută în fața presei, la o zi după tragedie, femeia a dezvăluit ce i-a transmis fiicei sale.

”La 10:45 am vorbit cu ea, după care, de la ora 17:00, am tot încercat să dau de ea. Ea îmi răspundea mereu la telefon, nu exista zi în care să nu-mi răspundă la primul mesaj sau apel. Când am văzut că nu răspunde, mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, că s-a întâmplat ceva.

I-am spus că sunt prăpăstii, că sunt multe lucruri periculoase. I-am zis: ‘Dia, dacă te duci, eu o să stau panicată, dacă nu vei avea semnal în munte?’ Ea mi-a spus să nu mă mai panichez, că nu se va întâmpla nimic”, a spus mama Dianei.

Din păcate, tânăra de 19 ani nu și-a ascultat mama. Marți, 9 iulie, Diana a murit în vârf de munte. Tragedia s-a produs în jurul prânzului. Cel care a cerut ajutorul autorităţilor a fost chiar iubitul fetei.

Acesta a sunat la 112 şi a anunţat că pe traseul montan Jepii Mici, un urs s-a năpustit asupra partenerei sale. Salvamontiştii ajunşi la faţa locului l-au găsit pe băiat în stare de şoc. Din păcate, pentru Diana era prea târziu.