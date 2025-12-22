Informații tari despre un transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid: „Ăsta e salariul”. Cheia e la Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

La FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu a fost întrebat de către realizatorul Horia Ivanovici, printre altele bineînțeles, și despre posibilitatea aducerii lui Nicolae Stanciu la Rapid în această iarnă, sub formă de împrumut de la Genoa, echipă la care acționar majoritar este, după cum se știe deja foarte bine, este tot Dan Șucu.

Ultimele detalii despre un posibil împrumut al lui Nicolae Stanciu de la Genoa la Rapid

din nou de ce crede că este totuși vorba despre un scenariu destul de puțin plauzibil:

„Eu cred că nu, dar probabil cea mai mică șansă din lume există. Doar că nu există șanse reale ca Stanciu să ajungă la Rapid în iarnă, cel puțin din ce știu eu. Și salariul lui, și faptul că nu cred că el își dorește în acest moment să revină în țară, multe lucruri. Așa că nu cred că sunt șanse reale”.

Pe de altă parte însă, , prezent în platoul emisiunii, a apreciat că există totuși speranțe în acest sens pentru fanii rapidiști, iar ele poartă numele selecționerului Mircea Lucescu:

„Cea mai mică șansă din lume are și un nume. Ar putea fi domnul Mircea Lucescu. E clar, Stanciu are nevoie de meciuri. Domnul Lucescu chiar a fost săptămâna trecută la Genoa, a vorbit cu antrenorul, cu noul director sportiv, cu Stanciu. Dacă s-ar pune problema unui împrumut la Rapid, cred că domnul Lucescu ar putea avea un mare cuvânt”.

Ce salariu colosal are Nicolae Stanciu la Genoa

Cu această ocazie, Horia Ivanovici a dezvăluit un alt impediment în calea unui posibil împrumut al lui Stanciu la Rapid în această iarnă. Este vorba bineînțeles despre salariul pe care îl are în prezent internaționalul român la „grifonul” genovez:

„Stanciu are un salariu, din sursele Fanatik, de 1.5 milioane de euro (n.r. pe sezon). Acesta este salariul. Aici e o mare, mare problemă pentru Stanciu la Rapid. Probabil că Rapid ar putea maximum să suporte o treime din salariu. Nu cred că ar putea mai mult de 40.000 de euro pe lună”.

