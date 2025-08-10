Infractorii străini, deportați imediat din Marea Britanie. Ce alte măsuri dure pregătește guvernul Laburist

Infractorii străini care locuiesc în Marea Britanie vor fi deportați imediat după pronunțarea sentinței, conform noilor planuri prezentate de Partidul Laburist. Propunerea, considerată una dintre cele mai dure măsuri adoptate până acum de guvernul condus de Sir Keir Starmer, a fost prezentată de ministrul justiției, Shabana Mahmood.

ADVERTISEMENT

Infractorii străini, deportați imediat din Marea Britanie

Această măsură vine în contextul în care laburiștii se străduiesc să facă față numărului de infractori migranți – inclusiv violatori, pedofili și criminali –

Proteste violente au izbucnit în fața hotelurilor pentru solicitanți de azil din întreaga țară, pe fondul furiei tot mai mari legate de numărul de rezidenți străini care ar comite infracțiuni în timp ce sunt cazați acolo. Noul plan, care este implementat rapid de un Downing Street aflat sub presiune tot mai mare, ar putea economisi contribuabililor aproape 600 de milioane de lire sterline, potrivit estimărilor.

ADVERTISEMENT

Între timp, guvernul continuă să cheltuiască miliarde pentru cazarea migranților ilegali în hoteluri din toată țara. Măsurile intensificate vin la doar câteva săptămâni după ce Shabana Mahmood a declarat că deținuții străini încarcerați vor fi deportați după ce vor executa doar o fracțiune din pedeapsă.

„Mesajul meu pentru infractorii străini este clar: încălcați legile Marii Britanii și veți fi trimiși acasă într-un timp record.

ADVERTISEMENT

Aceste noi competențe înseamnă expulzare și interdicție de a păși pe teritoriul nostru – protejând victimele și siguranța publică. Aceasta va accelera îndepărtarea infRegaractorilor străini care aglomerează închisorile noastre, numărul deportărilor fiind deja mai mare cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut”, a declarat ministrul justiției de la Londra.

ADVERTISEMENT

Măsurile ar urma să intre în vigoare începând cu anul viitor, potrivit .

Dacă vor fi adoptate, care comit infracțiuni în Marea Britanie, Regatul Unit nefăcând diferență între statele membre UE și alte țări. Orice persoană care nu este cetățean britanic și este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate peste un anumit prag (de obicei peste 12 luni, dar în cazul noilor planuri — chiar imediat după condamnare) poate fi supusă expulzării.

ADVERTISEMENT

Câți deținuți străini sunt în închisorile din Marea Britanie

Se estimează că aproximativ unul din opt deținuți din Anglia și Țara Galilor este născut în străinătate, ceea ce costă contribuabililor aproximativ 580 de milioane de lire sterline pe an.

Conform noilor măsuri, violatorii, traficanții de droguri și hoții – care primesc pedepse privative de libertate – vor fi deportați imediat în țările lor de origine. Cei expulzați din Marea Britanie vor primi apoi interdicție pe viață de a reveni.

Totuși, cei mai periculoși infractori – inclusiv criminalii, teroriștii născuți în străinătate și alții condamnați pe viață – vor trebui să își ispășească pedepsele înainte de a fi expulzați.

La 30 iunie 2025, în penitenciare se aflau 10.772 de cetățeni străini, potrivit datelor Ministerului Justiției. Dintre aceștia, 1.731 erau încarcerați pentru infracțiuni sexuale. Numărul infractorilor din străinătate aflați în prezent după gratii în Anglia și Țara Galilor este mai mare decât în orice alt moment din 2013 încoace.

Conservatorii afirmă că numărul infractorilor sexuali străini din închisorile britanice a crescut cu 9,9% în primul an de guvernare laburistă.

În același timp, numărul infractorilor străini încarcerați pentru violență a crescut vertiginos cu 8,8% în același interval – ajungând la 3.250 de persoane după gratii.

Știrea despre noile măsuri vine la doar câteva săptămâni după ce Shabana Mahmood a prezentat un nou proiect legislativ, ce urmează să intre în vigoare luna viitoare, prin care deținuții străini supuși deportării vor putea fi expulzați după executarea a 30% din pedeapsă, față de 50% în prezent.