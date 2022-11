Înfrângere istorică pentru nemți, succes unic pentru niponi. Ce spune statistica după Germania – Japonia 1-2

Cupa Mondială din Qatar a oferit ieri . Succesul Arabiei Saudite în fața Argentinei. Și, iată, a mai oferit un șoc și astăzi, de data aceasta din partea celei mai titrate echipe europene, Germania. .

Germania pierde după 44 de ani un meci de Mondial în care conduce la pauză

Germania a venit la Cupa Mondială din Qatar într-o poziție privilegiată. Și aceasta pentru că, spre deosebire de generațiile de odinioară, presiunea este mult diminuată.

Motivele sunt numeroase. În primul rând, atunci când atingi fundul oceanului, mai jos nu poți să mergi. Ori, în Rusia, nemții au plecat acasă după prima fază a competiției, ocupând ultimul loc în grupă. În plus, una accesibilă.

N-au rupt inima târgului nici la competițiile continentale rezervate echipelor naționale. Fie că vorbim despre aparițiile în Liga Națiunilor sau la Euro.

Iar această lipsă de presiune, pentru o echipă care se cristalizează pentru Euro 2024, competiție găzduită chiar de nemți, era apreciată drept un atu pentru trupa lui Hansi Flick.

Iar la meciul cu Japonia, după ce au deschis scorul și au dominat prima parte, Germania intra la cabine în avantaj. Probabil că băieții lui Flick se vedeau deja învingători.

Și n-ar trebui să surprindă. Nici unul dintre ei nu era născut atunci când selecționata ceda, la Mondiale, un meci în care conducea după prima parte.

1978 – Germany have lost a World Cup game in which they led at half-time for the first time since 1978 (2-3 vs Austria), having gone unbeaten in their previous 21 such matches before today. Japandemonium. — OptaJoe (@OptaJoe)

Se întâmpla pe 21 iunie 1978, la Cordoba, la Mondialul din Argentina. Atunci când RFG ceda, 2-3, în fața Austriei lui Krankl. Acesta marca de două ori, în timp ce a treia reușită, o reprezenta autogolul lui Vogts. Iar austriecii se impuneau pentru prima dată în 47 de ani în fața est sau vest-germanilor.

Iar de-atunci au mai fost, ați văzut statistica, 21 de jocuri fără înfrângere în jocurile în care Germania avea avantaj la pauză. Și nu mai puțin de 19 câștigate.

Premieră istorică pentru Japonia

Japonia a crezut însă în șansa ei. Așa cum se întâmplase și cu . Și au întors rezultatul. În final de meci, într-un interval de 8 minute.

Marcând astfel o premieră istorică în istoria participărilor la Mondiale. Pentru că în precedentele nouă ocazii, pierduseră de șapte ori atunci când aveau deficit la pauză, și izbutiseră doar două remize.

1 – Japan have won a World Cup match in which they conceded first for the first time in their history (D2 L7 before today). Spirited. — OptaJoe (@OptaJoe)

Și dacă tot am ajuns cu statisticile la echipa din Țara Soarelui Răsare, să mai notăm un amănunt. În meciul de astăzi, Yuto Namagoto a devenit primul nipon cu prezențe la patru Campionate Mondiale. Și, cu 12 jocuri, fotbalistul cu cele mai multe apariții pentru reprezentativa țării sale la cea mai importantă competiție rezervată echipelor naționale.