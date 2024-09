Înfrângere la „masa verde” dintr-un motiv halucinant! Un club a băgat pe fals un sud-american pe post de român U19 și l-a prezentat drept surdomut și analfabet

Voința Limpeziș meciuri din prima etapă din Liga 3 cu CSM Adjud. Motivul este incredibil! Buzoienii au băgat în teren un străin mai în vârstă pe carnetul unui român U19.

Caz uluitor în Liga 3! O echipă a pierdut la „masa verde” după ce a băgat pe fals un jucător străin în locul unui român U19

Dreptul de joc al fotbalistului respectiv a fost contestat de către adversari, dar jucătorul a refuzat să se identifice, sub pretextul că nu aude, nu vorbește și nu știe să scrie. Incidentul, despre care a scris și , s-a petrecut pe 31 august,

CSM Adjud – Voința Limpeziș s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 0-1, rezultat stabilit încă din prima repriză. La pauză, gazdele au făcut contestație asupra unui jucător suspect al buzoienilor, bănuind că la mijloc este un fals în sensul că pe teren se află un alt fotbalist decât cel de pe foaia de joc.

Ipoteza a fost adevărată, astfel că la începutul acestei săptămâni CSM Adjud a câștigat la „masa verde” printr-o decizie dictată de Comisia de Disciplină FRF. În spatele scenariului stă însă o poveste halucinantă.

„Aveam indicii înaintea partidei că formația din Limpeziș va încerca să bage pe teren alți jucători decât cei trecuți pe raportul de joc. A fost motivul pentru care am solicitat arbitrului o confruntare între carnete și individ.

A rezultat că șase dintre ei nu corespundeau! Adică se pregăteau să evolueze pe fals! Centralul i-a trimis pe toți în tribună, după care a pornit meciul în noile condiții”, a declarat Ciprian Vrabie, directorul sportiv al Adjudului, pentru gsp.ro.

„Am auzit în timpul meciului că jucătorul cu numărul 21 vorbește într-o limbă străină”

Meciul a fost arbitrat de vasluianul Silviu Popa și, după trierea efectuată de „central”, Voința a rămas cu 11 titulari și un singur jucător pe banca de rezerve. Dar povestea abia acum începe.

„La un moment dat, am auzit în timpul meciului că jucătorul cu numărul 21 de la Limpeziș vorbește într-o limbă străină. Pe foaia de joc figura însă un fotbalist român, care îndeplinea criteriul U19, născut în 2005. La pauză am formulat o contestație, iar arbitrul a solicitat ca jucătorul respectiv să vină la cabină pentru identificare”.

Nu s-a putut însă ajunge la niciun rezultat dintr-un motiv incredibil, dar adevărat. „Oficialii de la Voința au explicat că fotbalistul este surdo-mut, așa că nu se poate discuta cu el. Iar când i s-a cerut doar să-și scrie numele pe o coală de hârtie, a fost imposibil, sub argumentul că nu știe nici să scrie! S-a produs realmente o scenă cumva amuzantă, dar și îngrijorătoare!”.

Pe foaia de joc, în dreptul numărului 21 de la Voința Limpeziș era trecut numele unui român, Cosmin Togan, dar fizionomia fotbalistului era total diferită. „Pe gazon a apărut însă un fotbalist cu fizionomie sud-americană. Este cel care nu a putut fi identificat prin nicio metodă aflată la îndemâna arbitrilor”, a adăugat Ciprian Vrabie.

Sancțiune drastică din partea FRF. Cum se apără conducerea Voinței Limpeziș

Ca urmare a acestui eveniment uluitor, Voința Limpeziș a fost pedepsită de Federația Română de Fotbal. A pierdut cu o-3 meciul cu CSM Adjud, i s-au scăzut șase puncte din clasament, are interzis în următorul mercato și trebuie să achite o amendă în valoare de 2200 de lei.

„Nici n-am fost la acel meci și, sincer, nu stăpânesc foarte bine detaliile astea. Dar nu cred că a fost nicio substituire. Cum să facem așa ceva? O să mai discut și eu din nou cu colegii mei din club.

Am înțeles că federația oricum s-a autosesizat că am fi folosit doi extracomunitari, va anula contestația celor de la Adjud și ne va da meci pierdut pe acest criteriu nerespectat. E vorba despre un columbian și un nigerian, care ar avea pașaport american. Sau ceva de genul ăsta. Nu știu să vă zic exact. Noi am făcut deja apel”, a declarat Ioniță Dedu, președintele de la Voința Limpeziș.

„Fotbaliștii români sunt niște jeguri”

Voința Limpeziș este o echipă care se bazează în mare parte pe jucători din străinătate din Africa și din America de Sud. „Finanțarea vine de la mine și de la fratele meu. Suntem doi nebuni, care am zis să facem un bine comunității. Avem niște firme de alpinism utilitar și aducem bani de acasă pentru fotbal. Am renunțat să lucrăm prea mult cu fotbaliști români, că sunt niște jeguri. Mercenari! Dar se pare că pățim la fel și cu străinii”, a conchis Dedu.