Înfrângere pentru Gianni Infantino! Președintele FIFA a renunțat la privatizarea Cupei Mondiale

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După valul de critici, unele chiar din interiorul FIFA, și amenințarea venită din partea mai multor federații că vor boicota Cupa Mondială, Gianni Infantino a renunțat la privatizarea competiției. Președintele forului mondial și-a dat seama că nu ar avea majoritate pentru a pune în practică acest proiect.

Gianni Infantino a abandonat planul de privatizare al Cupei Mondiale

După ce în urmă cu câteva zile a luat prin surprindere pe toată lumea când a anunțat că vrea să înființeze o companie prin care , Gianni Infantino s-a răzgândit și a precizat că renunță la proiect.

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”După ce am ascultat cu atenție toate opiniile, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni de o natură care, indiferent de nivelul de sprijin, nu mai sunt în interesul obiectivului stabilit inițial. Scopul nostru a fost întotdeauna – și va fi întotdeauna – să ne unim și să ne îmbunătățim. Prin urmare, această propunere nu va continua.

Mergând mai departe, intenția mea este să reunesc toate părțile interesate în zilele și săptămânile următoare, în spiritul interesului comun pentru jocul nostru și cu obiectivul de a continua dezvoltarea fotbalului peste tot, și în special în acele țări care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru”, a spus Infantino, pentru .

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Declarația marchează o schimbare de direcție pentru președintele FIFA, la mai puțin de 24 de ore după ce – dând vina pe mass-media pentru interpretarea greșită a acestora.

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Cauzele eșecului înregistrat de Infantino

Planul lui Gianni Infantino de a vinde participații la Cupa Mondială a eșuat din cauza reticenței arătate de UEFA, CONCACAF, AFC și a doi membri importanți în ierarhia FIFA. Europa a fost prima care a pus piciorul în prag și a anunțat că va boicota competițiile organizate de forul mondial.

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Federația din Noua Zeelandă a respins, de asemenea, planurile lui Infantino, în ciuda faptului că OFC a amânat un răspuns la nivel continental. Apoi, reprezentanții fotbalului din America de Nord, America Centrală și Caraibe, precum și cei din Asia s-au opus cu vehemență acestui proiect.

Propunerea părea să fie într-un stadiu terminal atunci când Carlos Cordeiro, consilierul principal al președintelui FIFA, a demisionat și a devenit primul disident intern. Lovitura de grație a venit câteva ore mai târziu, atunci când directorul operațional al FIFA, Kevin Lamour, s-a întors împotriva lui Infantino și a recunoscut că FIFA Forward Enterprise a fost ideea ”unei singure persoane”.

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Răzvan Burleanu s-a opus din start planului lui Infantino

Contactat de FANATIK după ce Gianni Infantino a prezentat proiectul de privatizare al Cupei Mondiale, președintele FRF și s-a arătat deranjat că nu au existat discuții preliminare.

”FRF se opune categoric inițiativei venite din partea conducerii FIFA, așa cum a făcut-o și în urmă cu câțiva ani, când din nou acest subiect s-a aflat pe agenda publică a fotbalului internațional, fiind atunci vorba despre Softbank.

Întregul proces și modul în care a fost condus acest proiect ignoră total un cadru instituțional corect și transparent de dialog cu federațiile naționale, dar și cu membrii Consiliul FIFA. Cu toții am aflat din presă despre acest subiect.

Considerăm că transformarea unei competiții fundamentale într-un produs comercial destinat fondurilor de investiții reprezintă o inițiativă periculoasă de privatizare a fotbalului! La fel ca UEFA, FRF consideră că sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt niște active care pot fi tranzacționate, iar cel mai iubit sport din lume aparține celor care îl trăiesc și îl susțin din tribune, nu unor anumite interese speculative”, a afirmat Burleanu, în exclusivitate pentru FANATIK.