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, a fost părtaș la una dintre cele mai mari umilințe de la Cupa Mondială sub 17 ani, desfășurată în Qatar. Naționala sa, Honduras, a pierdut fără drept de apel împotriva Japoniei, 0-7. Rezultatul este unul dintre cele mai nemiloase de la turneul final de juniori.

Mike Arana, părtaș la înfrângerea dureroasă a Hondurasului

Honduras și Japonia s-au întâlnit în ultima etapă a fazei grupelor Campionatului Mondial sub 17 ani. Ambele naționale aveau nevoie de victorie în meciul direct, înregistrând două înfrângeri în meciurile precedente. Totuși, duelul decisiv a fost înclinat, fără drept de apel, în favoarea naționalei asiatice.

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Cu Mike Arana în teren, echipa sud-americană nu a putut rezista mult timp pe tabelă. Japonia a deschis scorul, în minutul 18, prin reușita lui Kakeru Saito. Națioanala niponă a continuat să pună presiune asupra defensivei lui Honduras și și-a mărit avantajul, în minutul 24, prin Riku Nakashima. Peste numai nouă minute, Japonia a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, transformată de Maki Kitahara, stabilind scorul pauzei.

Reveniți de la cabine, asiaticii au continuat asaltul asupra selecționatei lui Mike Arana. Același Maki Kitahara a mai punctat de două ori, în minutele 53 și 61. De asemenea, marcatorul primului gol, Kakeru Saito, și-a mai trecut odată numele pe tabelă, în minutul 57. Scorul final a fost stabilit de Takeshi Wada, cu numai cinci minute înainte de finalul partidei, 7-0.

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În urma rezultatului, Honduras a terminat grupa pe ultimul loc, cu 0 puncte. Poziția a treia a fost obținută de Japonia. Niponii se află în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii ale competiției, întrucât cele mai bine clasate opt echipe de pe locul 3 fac pasul mai departe în competiție.

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România a pierdut primele două meciuri de la turneul final

”Micii tricolori” se află la turneul final din Qatar. Elevii lui Mircea Diaconescu au început faza grupei cu două rezultate negative. România U17 a pierdut partidele contra Venezuelei, 0-1, și . Astfel, elevii lui Mircea Diaconescu joacă meciul decisiv, pentru locul 3, împotriva naționalei Camerunului.

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România au nevoie de o victorie împotriva naționalei africane pentru a încheia grupa pe locul 3. Totuși, după primele două etape, România este clasată drept cea mai slabă echipă care ocupă acest loc în ierarhie, iar un rezultat de egalitate ar fi sinonim cu eliminarea.