Înfrângerea de la Sofia nu i-a dărâmat pe olteni! Fanii visează la remontada pe Oblemenco: „Îi batem la două goluri!”

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Universitatea Craiova se întoarce din Bulgaria cu un rezultat negativ după prima manșă cu Levski Sofia, scor 0-1, însă eșecul de pe stadionul „Georgi Asparuhov” nu a reușit să taie din optimismul suporterilor alb-albaștri. Fanii olteni consideră că diferența de un gol poate fi recuperată în returul de pe „Ion Oblemenco” și sunt convinși că atmosfera creată în Bănie poate schimba complet soarta calificării. Mesajele transmise după partida de la Sofia arată că suporterii încă au încredere în echipa pregătită de Filipe Coelho și așteaptă un răspuns puternic în fața propriilor suporteri.

„Oblemenco plin și ne calificăm!” Suporterii Universității cred într-o revenire spectaculoasă cu Levski

, reacțiile fanilor Universității Craiova au început să apară pe rețelele de socializare. Chiar dacă oltenii au plecat învinși de la Sofia, suporterii nu au privit rezultatul ca pe un verdict final și au transmis că returul va fi cu totul altă poveste.

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Mulți dintre aceștia au pus accent pe avantajul terenului propriu și pe sprijinul pe care echipa îl va avea pe „Ion Oblemenco”. Unii suporteri sunt convinși că energia tribunelor poate împinge formația lui Filipe Coelho spre o revenire și au transmis mesaje de mobilizare înaintea partidei decisive. „Trecem, îi batem la două goluri cu euforia de pe Oblemenco”, a fost unul dintre mesajele care reflectă încrederea fanilor.

Alți suporteri au remarcat că Levski nu a impresionat în mod deosebit și că formația bulgară a profitat în special de momentele de tranziție: „Bulgarii nu au fost cine știe ce, au fost periculoși doar pe contraatac. În retur nici nu-mi fac probleme pentru calificare. Forza Știința!”. Pentru o parte dintre fani, principalul argument înaintea returului este chiar atmosfera de pe stadion. Aceștia se așteaptă la o arenă plină și la un sprijin total din tribune: „30.000 de spectatori în retur și 3-0 rezultat final”, a fost unul dintre pronosticurile apărute după meciul de la Sofia.

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Mesajele au continuat în aceeași direcție, suporterii chemând întreaga comunitate alb-albastră să transforme „Ion Oblemenco” într-o adevărată fortăreață la partida decisivă: „Oblemenco plin la retur și ne calificăm mai departe. Forza Știința!”. Un alt mesaj a sintetizat cel mai bine starea de spirit din rândul fanilor înaintea returului: „Haideți să le arătăm miercurea viitoare ce înseamnă atmosferă!”.

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Sorin Cârțu aprinde returul cu Levski: „Acasă suntem o forță! Trebuie să ne calificăm!”

La finalul duelului de la Sofia, . Președintele Universității Craiova consideră că diferența minimă de pe tabelă nu reprezintă un obstacol imposibil de depășit și este convins că formația lui Filipe Coelho poate întoarce soarta calificării pe „Ion Oblemenco”. Cârțu și-a bazat optimismul pe forța echipei în fața propriilor suporteri și pe atmosfera care se anunță incendiară la retur.

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„Am fi vrut un rezultat favorabil. Nu mi se pare că nu putem să câștigăm. Voiam să câștigăm, dar este un rezultat care se poate întoarce. Am mai avut meciuri de acest fel cu Trnava, Sarajevo. Acasă suntem o forță și trebuie să ne calificăm. Așa sunt meciurile în perioada asta. Va veni și meciul cu Dinamo. Poate Popică, singur cu portarul, ne-a salvat, dar au avut și ei noroc la ocazia lui Anzor. Este și o chestiune de șansă. A ratat frumos, cu exteriorul. Dar ne vedem acasă.

Am spus de la început că vor fi meciuri grele și ceea ce s-a întâmplat azi nu trebuie considerat o mare surpriză. Este un adversar puternic, s-a descurcat bine în situațiile de unu la unu și cu mingea la picior. Avem șansa să câștigăm acasă și să ne calificăm. Toți ne-am fi dorit un rezultat pozitiv, dar asta nu înseamnă că este totul gata. Din contră, trebuie să ne mobilizăm și mai bine.

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Levski nu l-a impresionat prea tare pe Sorin Cârțu

Vom face analiza jocului, pentru că este important să vezi adversarul și pe imaginile tale. Atmosfera la retur va fi la fel ca anul trecut, o nebunie. Stadionul va fi arhiplin și va încuraja echipa, iar asta va însemna un suport puternic pentru jucătorii noștri. Nu sunt eu cu procentele. Va fi un meci de calificare la returul de acasă. Se pot întâmpla multe: un henț, o eliminare, un autogol. Și în seara asta era simplu să egalăm, am avut șansa chiar și după o gafă a lor. Levski este o echipă puternică, s-ar putea bate la titlu în România. Totuși, nu mi se pare că este foarte bună, mai bună decât, să zicem, Sarajevo, ca echipă, ca un întreg”, a declarat Sorin Cârțu, la .