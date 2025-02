Infuzie majoră de capital la Farul. Rivaldo bagă mâna adânc în buzunar

Farul Constanța, locul 10 în Superliga, a primit recent un sprijin financiar important din partea fostului mare fotbalist brazilian Rivaldo. Potrivit Monitorului Oficial, compania sa, R10 Events LLC, a contribuit la finanțele clubului printr-o primă de emisiune de 300.000 de euro.

Capitalul social al clubului Farul a fost majorat la 4,2 milioane de euro

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor F.C.V. Farul Constanța – S.A. a adoptat la 11 noiembrie 2024 majorarea anuală a capitalului social al clubului prin emiterea de patru noi acțiuni pentru fiecare dintre acționari.

ADVERTISEMENT

Astfel, capitalul social al clubului a fost majorat la 21.000.560 lei, aproximativ 4,2 milioane de euro constând în 150.004 acțiuni cu valoarea nominală de 140 lei fiecare.

În urma acestei hotărâri, fiecare acționar a primit câte o acțiune nouă cu valoarea nominală de 140 lei/acțiune. Gheorghe Hagi, Ciprian Marica și Zoltan Iașko au plătit doar această sumă pentru fiecare acțiune nouă emisă.

ADVERTISEMENT

Rivaldo, aport financiar de 300.000 de euro

În schimb, pentru a subscrie noua acțiune în valoarea nominală de 140 lei, Rivaldo a trebuit să plătească și o primă de emisiune de 300.000 euro ”corespunzătoare Contribuției Anuale”. Această primă de emisiune nu intră în capitalul social direct, ci este considerată aport suplimentar la resursele clubului, fiind utilizată pentru dezvoltare, investiții sau acoperirea unor costuri.

În urma majorării, structura acționariatului rămâne neschimbată:

Gheorghe Hagi , principalul acționar, deține 119.851 de acțiuni, reprezentând 79,9% din capitalul social.

, principalul acționar, deține 119.851 de acțiuni, reprezentând din capitalul social. Ciprian Marica , controlează 15.001 acțiuni, echivalentul a 10% din capital.

, controlează 15.001 acțiuni, echivalentul a din capital. R10 Events LLC , companie din Florida, SUA, deținută de Rivaldo Vitor Ferreira Borba Junior , păstrează 15.001 acțiuni, echivalentul a 10% din capital.

, companie din Florida, SUA, deținută de , păstrează 15.001 acțiuni, echivalentul a din capital. Zoltan Iașko deține 151 acțiuni, având 0,1% din capital.

ADVERTISEMENT

Rivaldo este acționar la Farul din 2023

Rivaldo a devenit acționar minoritar la Farul în septembrie 2023. ”Investiţia total privată de la Farul, baza sportivă, Academia care stă în spatele multor performanţe, rezultatele obţinute cu foarte mulţi jucători formaţi aici m-au determinat să fac acest pas şi să vin alături de Gheorghe Hagi”, a declarat atunci fostul campion mondial.

ADVERTISEMENT

Rivaldo speră ca alături de Gigă Hagi să ducă proiectul Farul la un nivel superior: ”Dacă singur a reuşit toate aceste lucruri, să devină de două ori campion având cea mai tânără echipă din Europa, atunci cred că având sprijinul pe care şi-l doreşte, poate reuşi mult mai mult.

Cu viziunea şi pasiunea pe care le are, cu experienţa pe care şi eu o am, sunt convins că vom dezvolta şi mai mult performanţele pe care şi le doreşte întreaga comunitate, pentru că Farul este un club de tradiţie, care, în rest, are toate atuurile de a deveni un club mult mai puternic”.

Băieții lui Rivaldo joacă la Farul

Rivaldo nu doar că sprijină financiar Farul, dar și-a adus și cei trei fii la club, inclusiv pe , și pe , care se antrenează în

În ultimul timp, Gică Hagi a atras de nenumărate ori atenția asupra problemelor financiare cu care se confruntă la Farul, cât și .