”Îngerul” lui Florin Georgescu, prieten la cataramă cu Jean-Claude Van Damme. Dezvăluiri uluitoare despre bodyguardul fostului candidat la Cotroceni

Nu toate gărzile de corp ale lui Călin Georgescu Jurnaliștii l-au identificat în echipa de securitate a fostului candidat la alegerile prezidențiale și pe un cunoscut cascador român. Florin Roată este numele bodyguardului lui Florin Georgescu.

Bodyguardul lui Călin Georgescu, celebru în industria cinematografică

Călin Georgescu a ales să nu solicite protecția , deși avea acest drept. În schimb, el a apelat la serviciile unor bodyguarzi privați pentru a-și asigura securitatea în timpul aparițiilor publice.

Unul dintre acești bodyguarzi este Florin Roată, cunoscut sub porecla de “Ucigașul”, un cascador și actor cu o carieră impresionantă atât în cinematografia românească, cât și în cea internațională.

Născut în 1967, Florin Roată a fost atras de artele marțiale încă din copilărie. După 15 ani de antrenament intens, a devenit campion mondial la Qwan Ki Do în 1998, o artă marțială chino-vietnameză. De asemenea, a obținut un titlu european în același stil. Absolvent al Facultății de Medicină Veterinară din Iași, Roată a decis să își urmeze pasiunea pentru arte marțiale și film, devenind un nume cunoscut în industria cinematografică.

Potrivit , debutul celui identificat drept bodyguradul lui Călin Georgescu, în lumea filmului a avut loc în 1999, iar de atunci a participat la peste 30 de producții, atât românești, cât și internaționale.

A colaborat cu actori de renume mondial, precum Jean-Claude Van Damme, Cuba Gooding Jr., Elizabeth Hurley și Ben Kingsley. Printre filmele importante în care a apărut se numără “Assassination Games” (2011), alături de Van Damme, și “The Necessary Death of Charlie Countryman” (2013), cu Shia LaBeouf și Evan Rachel Wood. De asemenea, a avut roluri în producții precum “The Marksman” (2005) și “Second in Command” (2006).

”Ucigașul” a filmat cu Jean-Claude Van Damme

Într-un interviul mai vechi, bodyguardul lui Călin Georgescu a dezvăluit că are o relație apropiată cu superstarul Jean-Claude Van Damme, alături de care a filmat la București.

„Am multe amintiri legate de cei pe care i-am întâlnit pe platourile de filmare. Cele mai plăcute rămân, totuși, momentele petrecute în compania lui Jean-Claude Van Damme. L-am cunoscut în 2005, când am jucat împreună în «Second în Command», film turnat în România (…)

Ne-am antrenat de multe ori pe parcursul celor aproape cinci luni cât a stat în România. Este un tip puternic și extrem de agil în mișcări. Stăpânește bine artele marțiale, dar, dacă ar fi fost să ne batem pe bune, în afara platoului de filmare, unde totul este regizat, iar loviturile sunt doar mimate, îndrăznesc să cred că aș fi reușit să-l înving”, spunea Florin Roată cu ceva timp în urmă.

Înainte să lucreze în industria filmului, bodyguradul lui Călin Georgescu a lucrat în serviciul de pază al unor cluburi importante din România.