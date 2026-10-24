Ingredientul de câțiva lei din bucătărie care îi ajută pe sportivii de elită. Cercetătorii au descoperit un avantaj surprinzător

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Bicarbonatul de sodiu a devenit tot mai popular în rândul sportivilor, inclusiv al unor alergători de elită. Substanța poate îmbunătăți performanța în eforturile intense și de scurtă durată, însă beneficiile sale în maraton sunt discutabile. Cu toate acestea, sportivi precum Sebastian Sawe, care a doborât recordul mondial la maratonul din Londra în acest an, terminând cursa în mai puțin de două ore, consumă bicarbonat de sodiu oferit de o companie care îl sponsorizează.

Cum acționează bicarbonatul de sodiu în timpul efortului fizic

a folosit o formulă bazată pe bicarbonat de sodiu comercializată de compania suedeză Maurten. Produsul este utilizat și de alți sportivi cunoscuți, printre care Eliud Kipchoge, Molly Seidel și Keely Hodgkingson. Bicarbonatul a atras atenția specialiștilor datorită capacității sale de a contribui la reglarea acidității din organism în timpul efortului fizic.

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În timpul exercițiilor de o intensitate ridicată, organismul consumă rapid carbohidrați, iar în sânge crește concentrația ionilor de hidrogen, ceea ce contribuie la scăderea pH-ului. Acest fenomen, numit acidoză, poate afecta contracția musculară și poate contribui la senzația de arsură resimțită în timpul efortului. Bicarbonatul, care are proprietăți alcaline și poate acționa ca un tampon chimic, reduce într-o anumită măsură această aciditate, iar potrivit specialiștilor acest efect poate ajuta sportivii să mențină un ritm ridicat în eforturile intense. Beneficiile par mai evidente în probele care durează între 45 de secunde și 10 minute, precum sprinturile, dar și în sporturile cu alternanțe frecvente între efort intens și perioade de recuperare, cum ar fi fotbalul.

„Atunci când iei bicarbonat de sodiu în condiții de acidoză, pH-ul sângelui crește, devenind mai puțin acid și mai alcalin. În timpul efortului fizic de intensitate ridicată, acest lucru poate reduce într-o anumită măsură acidoza și poate îmbunătăți performanța”, explică dr. Simeon Cairns, profesor la Universitatea de Tehnologie din Auckland și unul dintre specialiștii de renume în domeniul oboselii musculare. „Se pare că are un anumit efect asupra percepției durerii. Dacă simți mai puțină durere, este posibil să fii motivat să muncești mai intens și mai mult timp, deoarece durerea este un semnal de care, în cele din urmă, oamenii trebuie să țină cont”, explică Gonzalez-Lomas, doctor specializat în medicină sportivă.

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Ajută bicarbonatul la alergatul în maraton? Ce spun specialiștii

În ultimii ani, alergarea la maraton a devenit o modă chiar și în rândul românilor. Pentru cei ce doresc să folosească bicarbonat de sodiu pentru a-și mări performanțele, oamenii de știință trag un semnal de alarmă. În cazul alergărilor pe distanțe lungi, efectele sunt mai puțin clare. Specialiștii consideră că bicarbonatul ar putea avea un rol limitat în maraton, eventual poate doar în timpul urcării unei pante sau la sprintul final.

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Faptul că Sebastian Sawe a folosit un astfel de produs în cursa de la Londra nu demonstrează că bicarbonatul a contribuit la performanța sa. Un alt obstacol îl reprezintă problemele digestive, întrucât administrarea bicarbonatului în cantități necesare pentru o performanță sportivă ridicată poate provoca balonare, gaze și chiar diaree. Tocmai de aceea, compania Maurten, sponsorul lui Sawe, a dezvoltat un sistem de capsule gastrorezistente, concepute să limiteze contactul între bicarbonatul de sodiu și acidul gastric.

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Cine ar putea beneficia de suplimentarea cu bicarbonat. Poate fi administrat de persoanele ce fac sport moderat?

Unele studii indică faptul că sportivii bine antrenați pot obține îmbunătățiri ale performanței în anumite eforturi de intensitate ridicată, însă, cu toate acestea, specialiștii avertizează că pentru persoanele ce practică sportul la nivel recreațional, nu de performanță, efectele încă nu sunt bine stabilite. Oamenii de știință au explicat că, pentru un om ce merge la sala de fitness de câteva ori pe săptămână sau iese la alergat prin parc pentru a mai arde din grăsimi,