Ingredientul pe care să nu-l pui niciodată în salate. Mihaela Bilic a făcut dezvăluirea: “E dușmanul”

Ingredientul pe care să nu-l pui niciodată în salate poate îl adori și tu. Poate crezi că fără el salata nu va avea același gust. Mihaela Bilic ne recomandă însă să fim atenți, în special când vine vorba de cantitate.

. Ele trebuie să conțină legume din plin și pot fi consumate fără griji. Important este însă ce mai adăugăm pe lângă, dacă vrem un gust deosebit.

Mihaela Bilic a fost invitată în emisiunea „Frecvența Gustului”, la Europa FM. Printre altele, aceasta a vorbit despre cum arată farfuria perfectă, dar și despre modul în care preparăm o salată sănătoasă.

Potrivit nutriționistului, în farfuria unui adult, legumele trebuie să ocupe jumătate din porție. De cealaltă parte, în cazul copiilor, spune medicul nutriționist, legumele „nu trebuie să depășească un sfert din farfurie”.

Important este și modul în care preparăm însă legumele. În momentul în care acestea sunt fierte prea mult, o parte dintre vitamine se pierd și ele. Și se pare că vitamina C, dar și vitamina B sunt cele mai afectate.

„Când gătim legumele, ele se înmoaie, pentru că fibrele în contact cu căldura și cu apa se umflă și se înmoaie și o parte din vitamine se pierd. Cu cât fierbem și gătim mai mult legumele, vitamina C este cel mai repede și mai drastic afectată și o parte din vitaminele B”, explică medicul nutriționist.

Recomandările nutriționistului Mihaela Bilic

Mihaela Bilic ne recomandă, deci să optăm pentru legume pe jumătate gătite. Nu se întâmplă nimic dacă sunt mai crocante. Din contră, vom avea doar de câștigat pe partea de vitamine, dar și de nutrienți.

Iar același lucru e valabil și în cazul fibrelor, dacă ar fi să fierbem pastele. Și totuși care e ingredientul pe care să nu-l pui niciodată în salate? Nutriționistul spune că este vorba despre ulei.

Într-adevăr, toată lumea iubește uleiul de măsline sau de floarea soarelui. El dă un gust aparte mâncărurilor, însă, spune nutriționistul, este și ”dușmanul mâncărurilor de legume”. Astfel, este bine fie să îl evităm, fie să fim atenți la cantitate. O singură lingură e suficientă.

„Legumele, majoritatea, au sub 30 de calorii pe suta de grame. În schimb, o lingură de ulei are 100 de calorii și, atunci, fie că facem o salată, fie că facem o mâncare gătită, dacă am pus foarte mult ulei am stricat echilibrul nutrițional.

. Evităm să prăjim legumele și să adăugăm mult ulei în tocănițe și salate”, a mai dezvăluit medicul nutriționist Mihaela Bilic.