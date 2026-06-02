Îngrijorare la Liverpool! Două legende ale ”cormoranilor”, lovite de o boală teribilă

După ce au trecut printr-un sezon mediocru încheiat în cele din urmă cu , fanii lui Liverpool au primit și alte vești proaste. Doi dintre legendarii jucători ai ”cormoranilor” se confruntă cu o boală groaznică.

Foștii mari fotbaliști Kevin Keegan și Kenny Dalglish, ambii în vârstă de 75 de ani, au anunțat că suferă de cancer. Ei au scris istorie pentru Liverpool, chiar dacă nu au jucat împreună, Dalglish sosind pe Anfield Road chiar în vara în care Keegan a plecat la Hamburger SV.

Deși , Kevin Keegan a mărturisit de curând, cu ocazia uneia dintre primele apariții publice de la anunțarea diagnosticului, că suferă de cancer la stomac în stadiul 4, cel mai avansat stadiu al bolii.

”Am avut un accident de mașină și, în urma acestuia, a trebuit să fiu operat. La tomografia computerizată preoperatorie, s-a descoperit că aveam cancer. Mi s-a spus că știu un medic excelent pentru tratarea acestui tip de cancer, un cancer în stadiul 4.

El mi-a spus: ‘Kevin, acest nou tratament are o rată de succes excepțională’. Am întrebat: ‘Care este rata dumneavoastră de succes?’. El a răspuns 33%. Credeam că va fi de 80 sau 90%”, a spus fostul mare fotbalist englez pe scena Tyne Theatre and Opera House din Newcastle, conform .

Dalglish, dezvăluire din greșeală

Fostul internațional scoțian Sir Kenny Dalglish nu și-a dorit inițial să facă publice problemele sale de sănătate, însă a dezvăluit din greșeală pe contul său de Instagram tratamentul pe care îl urmează. La scurt timp, el a confirmat că suferă de cancer, dar nu a oferit și alte detalii.

”Așa cum a reieșit din postarea mea involuntară de pe rețelele de socializare, în prezent urmez un tratament împotriva cancerului. Spre deosebire de modul în care îmi folosesc telefonul mobil, tratamentul decurge bine.

În mod ideal, acest lucru ar fi trebuit să rămână privat, pentru că așa ar fi trebuit să fie, dar abilitățile mele tehnologice precare m-au obligat să fac acest pas. Evident, nu am intenționat să fac publică această chestiune, așa că aș aprecia dacă mi-ar fi respectată intimitatea, atât a mea, cât și a familiei mele.

Ca întotdeauna, mulțumesc minunatului personal medical care a dat dovadă de o grijă și o discreție incredibile, nu doar față de mine, ci și față de mulți, mulți alții”, a fost mesajul lui Dalglish în mediul online, potrivit .

Keegan și Dalglish, doi dintre cei mai mari jucători din istoria lui Liverpool

După ce a început fotbalul la Scunthorpe United, Kevin Keegan a ajuns la Liverpool în 1971. În cei șase ani petrecuți pe Anfield Road a câștigat de trei ori titlul, o dată Cupa, de două ori Supercupa Angliei, o dată Cupa Campionilor Europei și de două ori Cupa UEFA.

Plecat la Hamburger SV, el a cucerit titlul în Bundesliga, a ajuns în finala Cupei Campionilor Europeni și a câștigat Balonul de Aur în 1978 și 1979. După trei ani petrecuți în Germania s-a întors acasă și a mai jucat pentru Southampton, Newcastle United și Blacktown City.

După ce a jucat timp de opt ani la Celtic, Kenny Dalglish a semnat cu Liverpool în vara lui 1977, anul în care ”cormoranii” s-au despărțit de Keegan. Șase titluri, o Cupă, patru Cupe ale Ligii, cinci Supercupe ale Angliei, trei Cupe ale Campionilor Europeni, o Supercupă a Europei și retragerea din carieră în tricoul lui Liverpool, în 1990, i-au adus un loc în istoria clubului.