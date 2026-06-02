Sport

Îngrijorare la Liverpool! Două legende ale ”cormoranilor”, lovite de o boală teribilă

Doi jucători legendari ai lui Liverpool se confruntă cu mari probleme de sănătate. Aceștia au anunțat că suferă de o boală extrem de gravă și au oferit detalii despre situațiile lor.
Traian Terzian
02.06.2026 | 19:40
Ingrijorare la Liverpool Doua legende ale cormoranilor lovite de o boala teribila
Doi jucători de legendă ai lui Liverpool suferă de o boală îngrozitoare. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După ce au trecut printr-un sezon mediocru încheiat în cele din urmă cu demiterea lui Arne Slot, fanii lui Liverpool au primit și alte vești proaste. Doi dintre legendarii jucători ai ”cormoranilor” se confruntă cu o boală groaznică.

Două legende ale lui Liverpool suferă de o boală necruțătoare

Foștii mari fotbaliști Kevin Keegan și Kenny Dalglish, ambii în vârstă de 75 de ani, au anunțat că suferă de cancer. Ei au scris istorie pentru Liverpool, chiar dacă nu au jucat împreună, Dalglish sosind pe Anfield Road chiar în vara în care Keegan a plecat la Hamburger SV.

ADVERTISEMENT

Deși se știa încă de la începutul anului că are cancer, Kevin Keegan a mărturisit de curând, cu ocazia uneia dintre primele apariții publice de la anunțarea diagnosticului, că suferă de cancer la stomac în stadiul 4, cel mai avansat stadiu al bolii.

”Am avut un accident de mașină și, în urma acestuia, a trebuit să fiu operat. La tomografia computerizată preoperatorie, s-a descoperit că aveam cancer. Mi s-a spus că știu un medic excelent pentru tratarea acestui tip de cancer, un cancer în stadiul 4.

ADVERTISEMENT
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Digi24.ro
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare

El mi-a spus: ‘Kevin, acest nou tratament are o rată de succes excepțională’. Am întrebat: ‘Care este rata dumneavoastră de succes?’. El a răspuns 33%. Credeam că va fi de 80 sau 90%”, a spus fostul mare fotbalist englez pe scena Tyne Theatre and Opera House din Newcastle, conform Sky Sports.

ADVERTISEMENT
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă...
Digisport.ro
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros

Dalglish, dezvăluire din greșeală

Fostul internațional scoțian Sir Kenny Dalglish nu și-a dorit inițial să facă publice problemele sale de sănătate, însă a dezvăluit din greșeală pe contul său de Instagram tratamentul pe care îl urmează. La scurt timp, el a confirmat că suferă de cancer, dar nu a oferit și alte detalii.

ADVERTISEMENT

”Așa cum a reieșit din postarea mea involuntară de pe rețelele de socializare, în prezent urmez un tratament împotriva cancerului. Spre deosebire de modul în care îmi folosesc telefonul mobil, tratamentul decurge bine.

În mod ideal, acest lucru ar fi trebuit să rămână privat, pentru că așa ar fi trebuit să fie, dar abilitățile mele tehnologice precare m-au obligat să fac acest pas. Evident, nu am intenționat să fac publică această chestiune, așa că aș aprecia dacă mi-ar fi respectată intimitatea, atât a mea, cât și a familiei mele.

ADVERTISEMENT

Ca întotdeauna, mulțumesc minunatului personal medical care a dat dovadă de o grijă și o discreție incredibile, nu doar față de mine, ci și față de mulți, mulți alții”, a fost mesajul lui Dalglish în mediul online, potrivit Sky Sports.

Keegan și Dalglish, doi dintre cei mai mari jucători din istoria lui Liverpool

După ce a început fotbalul la Scunthorpe United, Kevin Keegan a ajuns la Liverpool în 1971. În cei șase ani petrecuți pe Anfield Road a câștigat de trei ori titlul, o dată Cupa, de două ori Supercupa Angliei, o dată Cupa Campionilor Europei și de două ori Cupa UEFA.

Plecat la Hamburger SV, el a cucerit titlul în Bundesliga, a ajuns în finala Cupei Campionilor Europeni și a câștigat Balonul de Aur în 1978 și 1979. După trei ani petrecuți în Germania s-a întors acasă și a mai jucat pentru Southampton, Newcastle United și Blacktown City.

După ce a jucat timp de opt ani la Celtic, Kenny Dalglish a semnat cu Liverpool în vara lui 1977, anul în care ”cormoranii” s-au despărțit de Keegan. Șase titluri, o Cupă, patru Cupe ale Ligii, cinci Supercupe ale Angliei, trei Cupe ale Campionilor Europeni, o Supercupă a Europei și retragerea din carieră în tricoul lui Liverpool, în 1990, i-au adus un loc în istoria clubului.

Georgia – România, live video. Suporterii „tricolori”, flancați de polițiști la Tbilisi
Fanatik
Georgia – România, live video. Suporterii „tricolori”, flancați de polițiști la Tbilisi
Primul transfer al lui Mirel Rădoi la Gaziantep! Veste bună pentru antrenorul român
Fanatik
Primul transfer al lui Mirel Rădoi la Gaziantep! Veste bună pentru antrenorul român
Neluțu Varga, decizie de urgență în plin haos la CFR Cluj: jucătorii şi-au...
Fanatik
Neluțu Varga, decizie de urgență în plin haos la CFR Cluj: jucătorii şi-au depus memorii! Anunţul patronului ardelenilor. Exclusiv
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Cum arată Mircea Sandu după ce s-a confruntat cu noi probleme de sănătate....
iamsport.ro
Cum arată Mircea Sandu după ce s-a confruntat cu noi probleme de sănătate. Apariție la Tribunalul București: 'Burleanu și FRF au deschis o acțiune împotriva mea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!