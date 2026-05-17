Îngrijorare maximă în lotul Craiovei înaintea meciului de titlu cu U Cluj! Complexul care le dă bătăi mari de cap oltenilor

Universitatea Craiova se pregătește pentru una dintre cele mai importante seri din ultimii 35 de ani. Duminică, pe un stadion „Ion Oblemenco” care se anunță arhiplin, formația din Bănie joacă împotriva Universității Cluj într-un meci care poate aduce titlul de campioană în Oltenia după mai bine de trei decenii de așteptare. Totuși, înaintea duelului decisiv, există și un detaliu care le dă mari emoții oltenilor.

Problema uriașă a Craiovei înaintea marelui meci cu U Cluj

Statistica ultimelor confruntări directe le dă serioase bătăi de cap oltenilor înaintea meciului care poate decide campioana SuperLigii. Universitatea Craiova nu a găsit deloc drumul spre gol în ultimele dueluri cu Universitatea Cluj, iar seria începe să capete proporțiile unui adevărat complex.

Mai exact, în aproximativ 300 de minute disputate împotriva formației lui Cristiano Bergodi — echivalentul a trei meciuri întregi și încă 30 de minute de prelungiri — oltenii nu au reușit să înscrie nici măcar o dată.

Pentru o echipă care visează la titlu, statistica este una îngrijorătoare, mai ales că duminică seară calculele sunt simple: Universitatea Craiova are nevoie de victorie pentru a deveni campioană, iar asta înseamnă automat că trebuie să spargă blocajul ofensiv din duelurile cu ardelenii. Tocmai acest detaliu îi neliniștește pe mulți dintre fanii Științei înaintea confruntării de pe „Ion Oblemenco”.

Prețurile au explodat pe piața neagră înainte de Universitatea Craiova – U Cluj

Atmosfera din jurul stadionului „Ion Oblemenco” a devenit incendiară încă din momentul punerii în vânzare a biletelor, care s-au epuizat în doar șase ore. Cererea uriașă a deschis, însă, imediat și piața neagră, unde decât cele oficiale.

La momentul punerii în vânzare, clubul a afișat prețuri accesibile pentru un meci cu o asemenea miză. Un tichet la Peluza Nord costa 35 de lei, în timp ce accesul la Peluza Sud era 60 de lei. Pentru Tribuna a II-a, suporterii au plătit 70 de lei, iar la Tribuna I prețurile au fost de 120 de lei în sectorul 1 și 100 de lei în restul sectoarelor. Cel mai scump bilet a fost la VIP, acolo unde un tichet costa 200 de lei. Inclusiv locurile de parcare din apropierea stadionului au fost scoase la vânzare pentru 60 de lei.

• Peluza Nord – 35 lei

• Peluza Sud – 60 lei

• Tribuna II – 70 lei

• Tribuna I, sector 1 – 120 lei

• Tribuna I, restul sectoarelor – 100 lei

• Tribuna VIP – 200 lei

• Parcare stadion – 60 lei

Doar că, imediat după epuizarea biletelor, au apărut și anunțurile de revânzare. Pe rețelele sociale și pe diferite platforme online, tichetele pentru duelul care poate decide campioana României au început să fie vândute la prețuri de patru sau chiar cinci ori mai mari decât cele oficiale.

Astfel, bilete care inițial costau 35 sau 60 de lei au ajuns să fie scoase la vânzare și cu 300-400 de lei, în timp ce pentru zonele bune ale stadionului sumele cerute au trecut deja de 700 de lei.

În ziua meciului, un bilet ar putea ajunge și la 1.000 de lei

În jurul stadionului „Ion Oblemenco” se anunță o atmosferă explozivă, iar speculanții mizează pe disperarea fanilor care vor încerca să intre pe stadion în ultimele ore înaintea fluierului de start.

Potrivit informațiilor FANATIK, există deja estimări conform cărora anumite bilete ar putea ajunge chiar și la 1.000 de lei în ziua partidei, mai ales dacă Universitatea Craiova este favorită la câștigarea titlului.

Câți bani a încasat Universitatea Craiova după cel mai rapid sold-out din istorie

Oltenii se pregătesc să ia cu asalt stadionul „Ion Oblemenco” pentru meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj. Așa cum a anunțat în exclusivitate FANATIK, toate biletele destinate suporterilor echipei gazdă s-au epuizat în doar 6 ore de la momentulm punerii în vânzare.

Capacitatea arenei din Bănie este de 30.983 de locuri, iar 5% din tichete vor ajunge, potrivit regulamentelor, în tabăra oaspeților. Duelul din etapa a 9-a din SuperLiga marchează și o bornă interesantă: cel mai rapid sold-out din ultimii 25 de ani pentru Universitatea Craiova.

Cum cele aproape 31.000 de bilete au fost vândute, încasările au fost pe măsură. : aproximativ 200.000 de euro. Suma nu este deloc de neglijat, asistența de pe „Ion Oblemenco” impresionând în acest sezon.