Îngrijorare pentru Mircea Lucescu! Genoa a fost călcată în picioare, iar Stanciu a început din nou meciul pe banca de rezerve

Echipa italiană Lazio Roma a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Genoa, în etapa a cincea din Serie A. Nicolae Stanciu a început meciul pe banca de rezerve și a intrat pe teren în minutul 69. O veste proastă pentru selecționerul Mircea Lucescu, în perspectiva meciului cu Austria, programat pe 12 octombrie, de la ora 21.45, pe Arena Națională.

Genoa e pe locul 19, cu două puncte

Lazio a controlat meciul şi Matteo Cancellieri a deschis scorul încă din minutul 4. În minutul 30 Valentin Castellanos, care oferise pasa decisivă la primul gol, şi-a trecut numele pe lista marcatorilor şi la pauză Lazio conducea cu 2-0.

Gazdele au fost pe punctul de a primi un penalti, în minutul 59, dar după verificarea VAR decizia arbitrului a fost anulată. Patru minute mai târziu Zaccagni a stablit scorul final. Pentru Lazio este abia a doua victorie stagională, elevii lui fiind pe locul 13, cu 6 puncte, în timp ce Genoa e pe 19, cu două puncte.

La Genoa a fost introdus pe teren, în minutul 69, şi Nicolae Stanciu, dar tabela nu s-a mai modificat şi Lazio s-a impus la Genova cu 3-0, pierzând însă şi trei jucători, accidentaţi: Adam Marusic, Luca Pellegrini şi Mario Gila.

Stanciu are trei meciuri în Serie A

Are trei prezențe în Serie A și două în Copa Italia. Căpitanul naționalei a marcat un singur gol pentru echipa italiană, reușit într-o partidă din Copa Italia.

Lipsa de formă a lui Stanciu este o veste cât se poate de proastă pentru Mircea Lucescu. Mai ales că selecționerul ar putea să nu se bazeze împotriva Austriei pe cel mai bun atacant român, Denis Drăguș, care joacă în Turcia, la Eyupspor.

Acesta a suferit o leziune musculară și așteaptă verdictul medicilor pentru a vedea ce tratament va urma. Într-o intervenție la FANATIK Superliga, Drăguș a spus că sunt șanse 50-50 să fie la meciul de la București. Nu este exclus ca el să meargă la belgrad, la celebra Marijana.

Patru jucători de la FCSB, titulari cu Austria

, că 4 jucători de la FCSB vor fi titulari în meciul pe care România îl va juca în preliminariile pentru Cupa Mondială, cu Austria, pe Arena Națională. Târnovanu urmează să fie goalkeeperul titular, în timp ce în defensivă va juca Mihai Popescu.

De asemenea, și compartimentul median o să primească întăriri de la trupa roș-albastră – Florin Tănase va începe din primul minut. Lor li se va alătura și Daniel Bîrligea, cel care urmează să fie vârful de lance pentru tricolori.

„Lasă-mă să-ți dau o veste în premieră: Mihai Popescu, titular cu Austria, vă zic în premieră. Târnovanu titular cu Austria. V-am dat două exclusivități. Popescu e un fotbalist foarte bun. Eu mai citesc în stele, nu am nimic altceva. Și vă mai spun unul: Tănase, titular în partida cu Austria”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.