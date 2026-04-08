“Inima lui Mircea Lucescu mai funcționa doar 10%!”. Filmul evenimentelor din vinerea neagră: “Se plimba și brusc a făcut infarct cu doctorul lângă el!”

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani după ce afecțiune cardiace pe care le avea de ceva timp s-au agravat semnificativ în ultima perioadă. După cum se știe deja destul de bine, în primă instanță fostul selecționer a ajuns din nou de urgență în spital după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia al naționalei, după barajul pierdut cu Turcia și înaintea amicalului de la Bratislava cu Slovacia.

Ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu în ziua în care trebuia să se externeze

Ulterior, chiar când se pregătea să fie externat din Spitalul Universitar din București, „Il Luce” a suferit un infarct. La scurt timp, situația sa a devenit critică, iar după ce a fost ținut câteva zile în comă indusă a încetat din viață. Acum, Marius Șumudică, un apropiat al familiei Lucescu, a prezentat filmul evenimentelor din acea zi de vineri, în care s-a produs acel eveniment nefericit.

„Da, dimineață trebuia să iasă din spital. Totul decursese normal până atunci. Vorbisem și cu doctorul care îl avea în grijă, îl cunosc foarte bine. El niciodată nu aștepta, voia să iasă cât mai repede, nu avea stare. Voia să iasă din spital mai repede. În general externările se fac după ora 12:00. Mai fusese în spital. De fiecare dată îl suna pe Mugur pe la 09:00, 09:30, 10:00: ‘Vino să mă iei’. Mi-a zis că s-a făcut 10:00, s-a făcut 10:30 (n.r. nu mai suna). Ceva nu e în regulă. Și a sunat-o pe Ioana, soția lui Matei, nepotul lui nea Mircea, băiatul lui Răzvan, și i-a zis: ‘Nu știi? A făcut infarct’. În dimineața aia. (n.r. Lângă doctor?) Da.

Au mers cu el pe acolo, da, au făcut câțiva pași. Mergea, era ok. Și a făcut infarct, nu știu ce s-a întâmplat după aceea, l-au resuscitat iar, au intervenit chirurgical. Eu am ajuns la spital după o zi sau două și doctorul m-a ținut într-o rezervă, nu m-a lăsat să mă duc. Și ăsta e și regretul vieții, că nu am reușit să-l văd. Am stat cu doamna Neli și cu familia într-o rezervă. Nu m-au lăsat să mă duc, nu am reușit. Mi-au zis că îi puseseră încă un stent în vinerea respectivă, când a făcut infarctul, era al cincilea. Atunci mi-a zis că din păcate șansele sunt minime și că inima îi mai funcționează doar la 10%”,

Ce i-a spus soția lui Mircea Lucescu lui Marius Șumudică înainte ca fostul selecționer să moară

De asemenea, fostul antrenor de la Al-Okhdood a dezvăluit cu această ocazie și ce a discutat cu Neli Lucescu în spital, cu ceva timp înainte ca legendarul antrenor să treacă la cele veșnice: „După care am vorbit cu familia. Chiar îmi spunea doamna Neli, s-a bucurat când m-a văzut și mi-a zis: ‘Atât de mult ținea la tine și la Lupu. Numai de voi îmi vorbește’. Probabil mai avea și alte febleți. O femeie la o vârstă înaintată, dar extraordinar de caldă, de lucidă, o doamnă. Practic, se uita la mine așa, era gânditoare, era șocată, săraca, nu îi venea să creadă că trăiește un astfel un de moment”.

Momentul care i-a fost fatal lui Mircea Lucescu s-a petrecut chiar în apropierea doctorului

Dănuț Lupu, un alt apropiat al familiei Lucescu, prezent de asemenea în studio, a povestit exact ce s-a întâmplat în cursul zilei de vineri, : „Vineri la 08:30 s-a dus la doctor că el pleacă acasă. Își făcuse geanta, tot, că pleacă acasă, da, vineri. Și doctorul, ca să vezi, i-a spus: ‘Mircea, mai stai nițel, hai să ne mai plimbăm’. Și când se plimba cu el pe hol, a căzut din picioare, a făcut infarct. Chiar când se plimba cu doctorul pe hol, da. A și spus că dacă ar fi plecat acasă, până ajungea salvarea, nu mai avea ce să facă și murea”.

