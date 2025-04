„Inițial, trebuia să centrez”. Declan Rice, dezvăluiri incredibile după cele două goluri istorice din lovitură liberă în Arsenal – Real Madrid 3-0

Arsenal a învins-o categoric pe teren propriu pe Real Madrid, scor 3-0, în prima manșă a dublei din sferturile UEFA Champions League. Declan Rice a fost MVP-ul meciului, cu o „dublă” din lovitură liberă. , care sunt favoriți la calificarea în careul de ași al competiției.

Declan Rice, primele goluri ale carierei din lovitură liberă: „Inițial, trebuia să centrez”

Declan Rice l-a învins pentru prima oară pe Thibaut Courtois în minutul 58. , internaționalul englez a executat cu un efect uimitor o lovitură liberă. Mingea s-a oprit în plasa porții lui Real Madrid.

La doar 12 minute distanță, Declan Rice i-a executat din nou pe „galactici”. Tot din lovitură liberă, fostul mijlocaș de la West Ham a trimis direct la vinclu spre dezamăgirea vedetelor lui Carlo Ancelotti. La final, Declan Rice a mărturisit că a vrut să centreze în primă fază.

”Acesta a fost mesajul antrenorului pentru noi. Trebuia să fim super convinși că putem să câștigăm acest meci. Aveam nevoie să înscriem în repriza a doua.

Am avut câteva încercări (n.r. din lovitură liberă), dar am lovit zidul de prea multe ori sau a trecut peste bară. Inițial, trebuia să centrez și apoi am văzut zidul și poziția portarului. Așa că m-am gândit să fac asta. Și Saka mi-a zis să fac ce simt. La a doua lovitură liberă am avut încredere.

Declan Rice, precaut pentru returul de pe Bernabeu

Sunt emoționat, sunt fericit. Peste câțiva ani îmi voi da seama că a fost cu adevărat special ceea ce am reușit în seara asta. Trebuie să fim pregătiți pentru săptămâna viitoare.

Tocmai a spus-o antrenorul. Chiar dacă vom câștiga cu 3-0, calitatea lor individuală este înfricoșătoare. Li se întâmplă lucruri speciale la Bernabéu. Ne dorim să fim în semifinalele Ligii Campionilor”, a declarat Declan Rice, citat de .