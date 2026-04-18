Injecția care ar putea preveni un infarct. Va putea înlocui tratamentul clasic? Cardiolog: „Trebuie să fim realiști”

Un nou studiu clinic efectuat de cercetătorii de la Universitatea Queen Mary din Londra sugerează că o singură injecție administrată la fiecare șase luni poate reduce semnificativ tensiunea arterială în timp, astfel că ar putea preveni un infarct. Ce spun medicii cardiologi cu privire la această variantă de tratament și cât de aproape suntem de posibilitatea de a-l utiliza.

Injecția care ar putea preveni un infarct

Studiul a inclus 663 de adulți cu hipertensiune arterială care nu răspundeau eficient la tratamentele obișnuite. Astfel, participanții au primit o injecție cu medicamentul experimental zilebesiran, pe lângă tratamentele existente pentru tensiunea arterială. Astfel, cercetătorii au descoperit că celor care li s-a administrat injecția alături de terapia standard li s-a redus semnificativ tensiunea arterială în comparație cu cei care au continuat doar cu medicamentele standard, conform

„Hipertensiunea arterială este o problemă de sănătate la nivel global, deoarece ratele de control al tensiunii arteriale rămân slabe și este o cauză principală a atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale. Acest studiu demonstrează eficacitatea și siguranța zilebesiranului, atunci când este adăugat la medicamentele de primă linie utilizate în mod obișnuit pentru scăderea tensiunii arteriale. Noutatea acestui tratament constă în durata sa lungă; administrarea unei singure injecții la fiecare șase luni ar putea ajuta milioane de pacienți să își gestioneze mai bine afecțiunea”, a declarat medicul Manish Saxena, codirector clinic al Centrului de Cercetare Clinică William Harvey de la Universitatea Queen Mary din Londra și specialist în hipertensiune arterială la Barts Health NHS Trust.

În ce stadiu se află cercetarea

Zilebesiranul este un medicament experimental care utilizează tehnologia de interferență ARN pentru a reduce tensiunea arterială. Acesta acționează prin blocarea producției unei proteine ​​în ficat (angiotensinogen), care joacă un rol cheie în reglarea tensiunii arteriale. Prin scăderea nivelului acestei proteine, vasele de sânge sunt capabile să se relaxeze, ducând la reducerea tensiunii arteriale. Tratamentul se administrează sub formă de injecție subcutanată, arată sursa menționată.

Oamenii de știință continuă să studieze zilebesiranul într-un studiu clinic de fază 2, cunoscut sub numele de KARDIA-3. Acest studiu va descoperi dacă medicamentul poate fi benefic pentru persoanele care au hipertensiune arterială asociată cu boli cardiovasculare deja existente sau pentru cele cu risc crescut de astfel de afecțiuni.

De asemenea, la sfârșitul acestui an este planificat un studiu amplu privind rezultatele de pe plan global. Acesta va examina dacă tratamentul poate reduce riscul de probleme cardiovasculare majore, inclusiv accidente vasculare cerebrale și deces de cauză cardiovasculară.

Ar putea înlocui injecția tratamentul standard? Când s-ar putea pune medicamentul pe piață

FANATIK a discutat pe marginea acestei cercetări cu medicul cardiolog Dan Tesloianu. Acesta susține că, din punctul său de vedere, este greu de spus dacă aceste pot înlocui cu totul tratamentul convențional. Cu toate acestea, aderența pacientului ar fi mai mare, iar oamenii nu ar mai uita să-și ia medicamentul, așa cum se mai întâmplă cu pastilele. Despre aplicabilitate, medicul susține că nu putem vorbi despre asta mai devreme de 10-15 ani, cu toate că .

„Din punctul meu de vedere este puțin probabil să poată înlocui cu totul tratamentul convențional. Faptul că se fac de două injecții la o perioadă lungă de timp crește, într-adevăr, aderența pacientului. Adică și eu dacă mi-a spus cineva, dom’le, să faci de două ori pe an o injecție și să controlez tensiunea, mi-aș face-o. Pe când medicația clasică se ia zilnic, deci riscul de a o uita este mult mai mare. Trebuie să fim realiști.

Nu cred, cel puțin la cunoștințele actuale pe care le am eu sau la momentul actual, că ar putea înlocui tratamentul convențional. Pentru că tratamentul convențional, în primul rând, se poate adapta, se poate modifica de multe ori, de la lună la lună, sau la două, la trei luni de zile, în funcție de evoluția pacientului, în funcție de alte boli asociate. Deci, greu de crezut că ar putea înlocui. Mai degrabă că ar putea veni cu un plus, adică cu un efect suplimentar, să spunem, anti-hipertensiv”, a punctat cardiologul Dan Tesloianu pentru FANATIK.

Ce avantaje și dezavantaje ar putea exista în cazul acestor injecții

Cât despre ce avantaje și dezavantaje care ar putea exista la un astfel de tratament, cardiologul Dan Tesloianu subliniază că, în primul rând, aderența pacientului ar fi mai mare, deci ar exista un plus semnificativ, însă, ar trebui implementat un program pentru acest tip de terapie. De asemenea, sunt mai multe semne de întrebare cu privire la marja de timp și starea de sănătate a pacientului între cele șase luni.

„Trebuie să ne gândim și la alt aspect, ar trebui implementat un program prin care medicul de familie să te sune. Pentru că trebuie să fim la fel de realiști. Pacientul nu cred că își va nota într-un carnețel, în agendă. Deci, ar trebui implementat, o dată, un program, bănuiesc, la medicii de familie, în care să-l cheme. Și iarăși este foarte important, care este marja acelor șase luni. Adică trebuie să vii fix la șase luni sau poți să întârzii o lună, poți să întârzii două luni. Știți, e foarte important. Că dacă marja este foarte mică, adică nu poți să depășești cu mai mult de o săptămână cele șase luni, deja pot apărea anumite probleme. Doi la mână trebuie văzut ce se întâmplă dacă nu-ți faci doza. Adică sunt foarte multe lucruri, zic eu, încă necunoscute”, a declarat medicul Tesloianu pentru FANATIK.

De asemenea, un alt dezavantaj este atunci când vorbim despre ceea ce s-ar putea întâmpla în acele șase luni, deoarece „pacientul poate trece printr-o întreagă serie de experiențe medicale” și trebuie văzut în ce mod influențează lucrurile această noua medicație.

„Poate faci, dau un exemplu, poate faci un infarct. Se deprimă funcția contractilă și nu prea mai ești hipertensiv. Adică, nu mai ai nevoie de medicație antihipertensivă. Efectul pe termen foarte lung nu este tot timpul doar un avantaj, poate fi și un dezavantaj. Și, desigur, se poate specula asupra faptului că proteina care acționează la rândul ei poate să modifice funcția de statut general al organismului, dar, repet, cred că suntem de-abia la un început de drum și sunt foarte, foarte multe lucruri de lămurit, numai pentru că, încă o dată spun, un efect pe termen foarte lung poate avea și consecințe negative. Dar ce te faci dacă nu mai ai nevoie de medicamente antihipertensive, dar nu poți elimina efectul medicației? E o problemă pe care trebuie să o gândim. Sunt convins că o gândesc și cei care lucrează la asta”, a mai explicat medicul cardiolog Dan Tesloianu pentru FANATIK.