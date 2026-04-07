“Înjuraţi-ne, dar nu ne loviţi!”. Apelul jucătorilor Rapidului după ce un băţ aruncat din galerie l-a lovit pe Iliev

Rapid a pierdut în a treia etapă din play-off, scor 1-2 cu U Cluj. La final, suporterii din Peluza Nord au fost foarte furioşi şi după ce şi-au înjurat favoriţii, , portarul de rezervă. Jucătorii au plecat imediat la vestiare, nu înainte ca Onea să înapoieze băţul.

Claudiu Petrila, reacţie după ce Dejan Iliev a fost lovit de un băţ aruncat din peluză: „Poţi să ne înjuri, dar nu ne lovi!”

Claudiu Petrila a reacţionat în cadrul emisiunii FANATIK RAPID, spunând că jucătorii Rapidului au meritat să fie înjuraţi, dar există o limită şi e de neacceptat ca unul dintre fotbalişti să fie lovit de un obiect aruncat din tribune:

„Reacţia este normală până când loveşti un jucător. Poţi să ne înjuri, dar nu ne lovi. Am meritat din plin să fim înjuraţi, 100%, dar până la înjurături de copii şi familie şi până când loveşti un jucător. E prea mult. Nu ştiu cum a fost faza, am văzut că băţul l-a lovit pe Iliev.

Nu ştiu dacă a vrut sau nu, a dat de nervi sau nu. A fost un gest deplasat. Poţi să ne înjuri, dar să dai cu un băţ mi se pare deplasat. Fanii sunt foarte importanţi pentru noi, dar dacă este „, a spus Petrila.

A calculat şansele la titlu ale giuleştenilor: „Nu mai suntem la mâna noastră ca la începutul play-off-ului”

Atacantul Rapidului a fost calculele la titlu, spunând că giuleştenii ar putea reveni în lupta pentru campionat cu victorii în meciurile cu FC Argeş şi Universitatea Craiova, în ultimele două etape ale sezonului regulat. Petrila recunoaşte că echipa nu mai e la mâna ei în lupta pentru titlu:

„Să joci cu tribunele goale simţi că eşti la amicale. Ştim că am putea să îi facem fericiţi pe copii. Nu mai avem timp de lamentări. Trebuie să ne gândim la meciul cu FC Argeş şi trebuie să câştigăm ca să rămânem în obiective.

Dacă vom obţine şase puncte în următoarele două etape am fi acolo, în luptă. Cred că dacă stăm să calculăm, mai sunt 21 de puncte în joc. E cam mare diferenţa şi acum, nu mai suntem la mâna noastră ca la începutul play-off-ului. Dacă am fi câştigat toate meciurile eram campioni. Trebuie să ne gândim foarte bine la ceea ce vrem şi să ne punem ordine în gânduri”, a spus Petrila la FANATIK RAPID.