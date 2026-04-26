Scandal provocat de jucătorul lui Tottenham! Colegul lui Radu Drăgușin i-a înjurat pe fanii adverși și riscă suspendarea

Colegul lui Radu Drăgușin, derapaj necontrolat la adresa fanilor echipei adverse. Vezi ce s-a întâmplat în momentul în care starul lui Tottenham a fost transportat pe targă în afara terenului.
Dragos Petrescu
26.04.2026 | 18:38
Xavi Simons, colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, i-a înjurat pe suporterii lui Wolves // FOTO: colaj FANATIK
Tottenham a obținut o victorie extrem de importantă sâmbătă, pe terenul ultimei clasate Wolverhampton. Echipa lui Radu Drăgușin s-a impus la limită pe Molineux Stadium, scor 1-0, și a obținut trei puncte vitale în economia luptei pentru salvarea de la retrogradare. Xavi Simons, unul dintre cei mai importanți jucători de la Spurs, s-a accidentat și a părăsit terenul pe targă, moment în care a intrat într-un clinci dur cu suporterii „lupilor”.

Xavi Simons i-a înjurat pe suporterii lui Wolverhampton!

Fotbalistul batav a suferit o accidentare urâtă în minutul 63 al întâlnirii de pe Molineux Stadium. Acesta a rămas întins pe gazon și a fost transportat pe targă către ambulanță, însă în drumul său a dat peste suporterii lui Wolves, care nu au ezitat să-l provoace pe fotbalistul lui Spurs. Fanii „lupilor” i-au adresat niște cuvinte dure lui Simons, care, cu siguranță, l-au scos din sărite pe olandez.

Reacția acestuia nu a întârziat să apară. Vizibil afectat atât de accidentarea suferită, cât și replicile acide venite din partea suporterilor adverși, Simons și-a pierdut cumpătul și i-a înjurat pe fanii lui Wolves ca la ușa cortului: „F**k you”, s-a auzit în repetate rânduri din gura fotbalistului în vârstă de 23 de ani. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, acesta ar putea fi tras la răspundere pentru cuvintele sale. Ar putea fi suspendat!

 

Tottenham și Radu Drăgușin se află în continuare sub linia roșie în Premier League!

Cei de la Spurs erau condamnați să câștige duelul cu Wolves pentru a mai spera la salvarea de la retrogradare. Din fericire pentru Radu Drăgușin și colegii săi, Tottenham a reușit să se impună. Unicul gol al partidei a fost semnat de Joao Palhinha, în minutul 82 al partidei. Internaționalul român a început meciul pe banca de rezerve, dar a fost introdus pe teren in primul minut suplimentar al întâlnirii, bifând astfel primele momente pe teren sub comanda lui Roberto De Zerbi.

Acest succes reprezintă prima victorie obținută de Spurs în Premier League în 2026, însă chiar și așa, mai e mult până departe. În momentul de față, gruparea londoneză încă se află pe locul 18, prima poziție sub linia roșie, cu 34 de puncte. Pe 17 este rivala locală West Ham, „ciocănarii” având un avans de două lungimi. Până la finalul sezonului, mai sunt de disputat patru etape, adică mai sunt puse în joc 12 puncte.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
