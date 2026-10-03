Înlocuiri pentru Spania: De la Fuente a trimis acasă 3 jucători înaintea meciului contra Cehiei

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Spania este lider în grupa sa, cu maxim de puncte, după 2 partide disputate din Liga Națiunilor. Ibericii au atins mai multe performanțe rare în timpul acestui turneu.

Trei jucători au fost înlocuiți în lotul Spaniei

În ciuda parcursului excelent din Liga Națiunilor, Luis de la Fuente a trebuit să renunțe la mai mulți fotbaliști din lotul naționalei. Cea mai importantă absență este cea a lui Nico Williams. Fotbalistul de la Athletic Bilbao s-a accidentat la coapsă, în minutul 22 al partidei Croația – Spania 1-4.

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Pe lista celor excluși de ”La Rojas” se adaugă numele lui Pau Cubarsí, de la Barcelona, și Carlos Espí, de la Real Madrid. Aceștia vor privi din tribune partida contra Cehiei, ce se va desfășura pe Carlos Tartiere, pe 3 octombrie.

Luis de la Fuente nu a lăsat locuri libere în lotul Spaniei pentru partida cu echipa Cehiei. Astfel, locurile eliberate odată cu plecarea celor 3 internaționali au fost ocupate de Roberto Fernández, atacantul lui Espanyol, dar și Le Normand și Víctor Muñoz. Acesta este lotul complet al Spaniei pentru meciul contra Cehiei:

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Portari: David Raya,Unai Simón, Josep Martínez

David Raya,Unai Simón, Josep Martínez Fundași: Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Marc Cucurella, Álex Grimaldo, Marc Pubill, Dean Huijsen, Iván Fresneda

Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Marc Cucurella, Álex Grimaldo, Marc Pubill, Dean Huijsen, Iván Fresneda Mijlocași: Rodri, Pedri, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Fermín López, Álex Baena

Rodri, Pedri, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Fermín López, Álex Baena Atacanți: Lamine Yamal, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Roberto Fernández și Víctor Muñoz

Ibericii au marcat un gol legendar contra Croației

Spania și-a arătat ”colții” încă din debutul partidei de pe Ramon Sanchez Pizjuan. , în care au reușit o succesiune de 25 de pase consecutive. Astfel, croații au atins balonul de abia după reușita lui Latine Yamal.

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”La Rojas” au mai punctat de 3 ori în acea partidă. Ibericii se află solitari pe prima poziție din grupa 3, a Ligii A:

Spania (7-3) – 6 puncte Anglia (4-3) – 3 puncte Croația (3-5) – 3 puncte Serbia (2-6) – 0 puncte

Spania are 40 de meciuri consecutive fără înfrângere

Naționala iberică a semnat un nou record în fotbalul mondial, la . Spania a depășit, atunci, recordul de meciuri consecutive fără înfrângere la nivel internațional, detronând-o pe Italia, care strânsese 37 de meciuri.

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După parcursul perfect și din Liga Națiunilor, Spania a ajuns la 40 de meciuri consecutive fără eșec, iar elevii lui De la Fuente par că nu vor să se oprească aici. Seria invincibilității a început în 2022, într-un amical contra Braziliei, 1-1. Pe parcursul acestui record, Spania a câștigat EURO 2024 și CM 2026.