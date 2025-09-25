Sport

Înlocuitor surpriză pentru Florentin Pera la naționala de handbal feminin a României! Care sunt variantele FRH. Exclusiv

Florentin Pera și-a dat demisia de la echipa națională de handbal feminin cu două luni înaintea Campionatului Mondial. Ce variante are FRH pentru postul de selecționer.
Marian Popovici
25.09.2025 | 18:05
Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au înaintat demisia, iar naționala de handbal feminin a României rămâne fără selecționer cu două luni înaintea Campionatului Mondial din Olanda și Germania.

Din informațiile FANATIK, prima variantă a Federației Române de Handbal pentru înlocuirea lui Florentin Pera este Ovidiu Mihăilă, antrenorul celor de la CSM Craiova și selecționerul reprezentativei de tineret.

Pentru oficialii FRH, promovarea lui Ovidiu Mihăilă este cea mai la îndemână, având în vedere că el activează deja în cadrul Federației și ar putea prelua imediat naționala mare. Următoarea acțiune a echipei este chiar la Craiova, orașul în care activează la nivel de club.

Naționala feminină de tineret a României a terminat doar pe locul 9 la Campionatul European din Muntenegru, desfăşurat în acest an. Echipa condusă de „Coco” Mihăilă a pierdut cu Germania şi Spania în grupa preliminară şi a ratat calificarea din grupă.

Negocieri şi cu antrenori din străinătate!

FANATIK a aflat că, în paralel, FRH ia în calcul şi varianta unui selecţioner străin, dar evident că în acest moment majoritatea tehnicienilor cu nume au contracte, ceea ce face ca negocierile să fie şi mai dificile.

Relaţiile dintre Constantin Din şi Florentin Pera s-au răcit la începutul verii când tehnicianul a fost anunţat ca antrenor şi la SCM Râmnicu Vâlcea. Iar preşedintele FRH s-a arătat profund nemulţumit de faptul că selecţionerul va activa din nou la o echipă de club.

Iar „asul din mâneca” FRH a fost Bogdan Burcea. Doar că antrenorul care i-a fost secund lui Pera la echipa naţională a demisionat şi el, ceea ce dă peste cap planurile lui Constantin Din, mai ales că numirea selecţionerului este foarte importantă în contextul în care peste două luni urmează Campionatul Mondial şi peste un an România urmează să organizeze Campionatul European.

  • 2022 este anul în care Florentin Pera a preluat echipa naţională
  • 52 de ani are Ovidiu Mihăilă
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
