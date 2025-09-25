Înlocuitor surpriză pentru Florentin Pera la naționala de handbal feminin a României! Care sunt variantele FRH. Exclusiv

, iar naționala de handbal feminin a României rămâne fără selecționer cu două luni înaintea Campionatului Mondial din Olanda și Germania.

Înlocuitor surpriză pentru Florentin Pera la naționala de handbal feminin a României!

Din informațiile FANATIK, prima variantă a Federației Române de Handbal pentru înlocuirea lui Florentin Pera este Ovidiu Mihăilă, antrenorul celor de la CSM Craiova și selecționerul reprezentativei de tineret.

Pentru oficialii FRH, promovarea lui Ovidiu Mihăilă este cea mai la îndemână, având în vedere că el activează deja în cadrul Federației și ar putea prelua imediat naționala mare. Următoarea acțiune a echipei este chiar la Craiova, orașul în care activează la nivel de club.

Naționala feminină de tineret a României a terminat doar pe locul 9 la Campionatul European din Muntenegru, desfăşurat în acest an. Echipa condusă de „Coco” Mihăilă a pierdut cu Germania şi Spania în grupa preliminară şi a ratat calificarea din grupă.

Negocieri şi cu antrenori din străinătate!

FANATIK a aflat că, în paralel, FRH ia în calcul şi varianta unui selecţioner străin, dar evident că în acest moment majoritatea tehnicienilor cu nume au contracte, ceea ce face ca negocierile să fie şi mai dificile.

Relaţiile dintre Constantin Din şi Florentin Pera s-au răcit la începutul verii când tehnicianul a fost anunţat ca antrenor şi la SCM Râmnicu Vâlcea. .

Iar „asul din mâneca” FRH a fost Bogdan Burcea. Doar că antrenorul care i-a fost secund lui Pera la echipa naţională a demisionat şi el, ceea ce dă peste cap planurile lui Constantin Din, mai ales că numirea selecţionerului este foarte importantă în contextul în care peste două luni urmează Campionatul Mondial şi peste un an România urmează să organizeze Campionatul European.