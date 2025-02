Înlocuitorul lui Dan Petrescu, explicații pentru prestația lui Louis Munteanu din Sepsi – CFR Cluj 1-1: „Vine după două zile în care nu s-a antrenat”

CFR Cluj a ajuns la două partide consecutive fără victorie pe teren străin. Clubul din Gruia și s-a apropiat la un singur punct de liderul FCSB, care va juca pe Arena Națională contra Rapidului.

CFR Cluj, zece meciuri la rând fără eșec în SuperLiga

, după ce Sepsi și-a irosit și ultima șansă de a spera că prinde un loc în primele șase. Fără Dan Petrescu pe bancă, CFR Cluj le-a pus bețe în roate covăsnenilor și s-au apropiat la un punct de campioana en-titre FCSB.

Cu remiza de la Sfântu Gheorghe, României, lucru care arată o anumită constanță la .

„Eu cred că am pierdut două puncte în această seară, am avut ocaziile mai clare, mai multe, am fost mereu echipa care am împins jocul spre poarta adversă, echipa pozitivă. Cred că și din tactica lor din această seară, de așteptare și de a juca pe contraatac, putem demonstra din nou acest lucru.

Noi am fost cei care ne-am dorit mai mult și cei care am pierdut două puncte în această seară. Louis vine după două zile în care nu s-a antrenat, este dificil atunci când nu ești la potențialul maxim și s-a văzut în această seară, sper să fie sănătos pentru săptămâna următoare, să prindă cât mai multe minute la antrenamente și să își păstreze această formă”.

Laurențiu Rus: „Singurul gând va fi victoria”

Înlocuitorul lui Dan Petrescu a vorbit și despre ultimul joc pe care ardelenii îl vor avea de disputat înaintea începerii play-off-ului și anume partida de pe teren propriu contra celor de la Gloria Buzău.

„Avem o săptămână să pregătim următorul meci, un meci dificil, orice meci din SuperLiga este dificil. O echipă a celor de la Buzău care își dorește cu siguranță să strângă puncte, noi avem un obiectiv, jucăm acasă și singurul gând va fi victoria”, a declarat Laurențiu Rus la conferința de presă.