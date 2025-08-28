Sport

Înlocuitorul lui Louis Munteanu? CFR Cluj, aproape de transferul unui internațional cu CV bogat în Italia! Exclusiv

Situația lui Louis Munteanu la CFR Cluj este în continuare incertă, iar clubul din Gruia și-a găsit atacant! Părțile sunt foarte aproape de un acord
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
28.08.2025 | 22:14
Inlocuitorul lui Louis Munteanu CFR Cluj aproape de transferul unui international cu CV bogat in Italia Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Simy Nwankwo este foarte aproape de CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik / Hepta

Recent, gsp.ro a scris că oficialii ardelenilor au demarat negocierile cu Simy Nwankwo, un fotbalist nigerian în vârstă de 33 de ani, liber de contract de la începutul lunii iulie, de la despărțirea de Salernitana, echipă de Serie C în acest moment.

CFR Cluj, foarte aproape de un acord cu Simy Nwankwo, atacant cu o cotă foarte bună în Serie A în urmă cu ceva timp

Din informațiile obținute de FANATIK, discuțiile dintre cele două părți au avansat foarte mult în ultimele zile, iar în prezent șansele să se ajungă la o înțelegere sunt foarte mari. Astfel, este de așteptat în principiu ca un anunț oficial în acest sens să fie făcut de către cei de la CFR Cluj în scurt timp.

Simy și-a început cariera la nivel profesionist în Portugalia, la Portimonense, iar ulterior a ajuns la Gil Vicente. După ceva timp s-a transferat în Italia, unde a mai jucat, în afară de Salernitana, la formații precum Crotone, Parma și Benevento. În total, nigerianul a adunat 116 meciuri în Serie A, iar în vara anului 2021 ajunsese să aibă o cotă de piață de 8 milioane de euro.

Cea mai bună perioadă a carierei lui a fost cea petrecută la Crotone, echipă care l-a cumpărat în 2016 de la Portimonense în schimbul sumei de 850.000 de euro. Africanul a punctat acolo de nu mai puțin de 66 de ori în 159 de meciuri. Doar în stagiunea 2020-2021 de exemplu, el a semnat 20 de goluri în cele 38 de etape din Serie A, inclusiv duble cu Napoli, Lazio, Torino și Parma, dar și reușite în duelurile cu Juventus și Atalanta.

Fotbalistul cu 4 selecții la naționala Nigeriei a marcat 34 de goluri în prima ligă din Italia

Așa a ajuns la Salernitana în vara anului 2022, în schimbul sumei de 4 milioane de euro. Din păcate pentru el însă, la gruparea granata nu a dat chiar randamentul așteptat de la el, marcând doar 10 goluri în 64 de meciuri. Astfel, a fost ulterior împrumutat la Parma și Benevento, iar la finalul sezonului trecut s-a despărțit definitiv de formația din Salerno, după cum s-a notat anterior.

Simy Nwankwo se poate lăuda deci cu un total de 34 de goluri marcate în Serie A. De asemenea, el a adunat de-a lungul carierei sale și 4 selecții la echipa națională a Nigeriei, una în mod tradițional foarte puternică în Africa.

Este deci foarte posibil ca această mutare să fie prima în care se implică fostul mare fotbalist Mikael Silvestre la CFR Cluj. Recent, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a oferit ultimele detalii referitoare la rolul noului director sportiv din Gruia. Pe de altă parte, urmează ca ardelenii să se și despartă în scurt timp de câțiva jucători. 

  • 33 de ani are Simy Nwankwo 
  • 400.000 de euro este în prezent cota de piață a lui Simy Nwankwo pe site-ul de specialitate Transfermarkt
Cristi Coste
